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Macron Kahire'de terör saldırısına uğrayan kiliseyi ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 16:16 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ziyaretine Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa II. Tavadros eşlik etti

KAHİRE (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır’ın başkenti Kahire’de 2016'da terör saldırısına uğrayan kiliseyi ziyaret etti.

Mısır Kıpti Kilisesi’nin yazılı açıklamasına göre, Macron’un Kahire’nin Abbasi’ye bölgesindeki Kıpti-Ortodoks Aziz Mark Katedrali'ni ziyaretine Mısırlı Hristiyanların Lideri Papa II. Tavadros eşlik etti.

Kilisenin resmi Facebook hesabında paylaşılan görüntülerde, II. Tavadros’un Macron’a 2016 yılında kiliseye düzenlenen bombalı saldırının izlerini gösterdiği görüldü.

Terör örgütü DEAŞ tarafından 11 Aralık 2016 tarihinde kiliseye yapılan saldırıda 29 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

Pazar günü Mısır’a gelen ve ülkenin güneyindeki Ebu Simbel tapınağını gezen Macron, dün Başkent Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelmişti.

Liderler ve heyetler arasındaki görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenlemiş ve basın toplantısında Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yle görüşmesinde güvenlik, istikrar ve insan haklarının birbirinden ayrılmadığını vurguladığını aktarmıştı.

Macron’un, "Hukukun üstünlüğü, insana saygı, istikrar ve barış yan yanadır. İstikrar, güvenlik ve insan hakları birbirinden ayrılmaz." şeklindeki ifadelerine Sisi, “İnsan hakları konusu, bölgedeki çalkantılar ve terörle mücadele kapsamında değerlendirilmelidir." diye karşılık vermişti.

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DEAŞ Kilise macron saldırı ziyaret

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