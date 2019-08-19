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Macron, Putin ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 20:33 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: - "Soçi'de mutabakata varıldığı üzere İdlib'de ateşkesin sağlanması gerekiyor" - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: - "İdlib'de bize ait hava üssüne birçok saldırı girişimi oldu. Bu nedenle Rusya, Suriye ordusunun İdlib'deki teröristlere karşı çabalarını destekliyor"

BREGANÇON (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'ye ilişkin, "Soçi'de mutabakata varıldığı üzere İdlib'de ateşkesin sağlanması gerekiyor." dedi.

Macron, ülkenin güneyinde bulunan ve yaz tatilini geçirdiği Bregançon Kalesi'nde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile basın toplantısı düzenledi.

Toplantıdan sonra mevkidaşıyla yapacağı görüşmede, Ukrayna, İran ve Suriye'yi ele alacağı bilgisini paylaşan Macron, Ukrayna konusunda Normandiya formatında (Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa) gelecek haftalarda bir zirvenin düzenlenmesini istediğini belirtti.

Macron, İdlib'de yaşanan durum nedeniyle endişeli olduklarını vurgulayarak, "İdlib'de, sivil halk bombaların altında yaşıyor ve özellikle çocuklar ölüyor. Soçi'de mutabakata varıldığı üzere İdlib'de ateşkesin sağlanması gerekiyor. (Beşşar Esed) Rejimin düzenlediği saldırılar, çocukların ölmesine neden oluyor." diye konuştu.

- "Mayıs'ta Putin'in daveti üzerine Rusya'ya ziyarette bulunacağım"

Bu konularda Rusya ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkinin önem kazandığını belirten Macron, mayısta Putin'in daveti üzerine Rusya'ya ziyarette bulunacağını açıkladı.

Macron, Rusya ile AB arasındaki ilişkide "Ukrayna" sorununun bulunduğunu ve bunun çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya'nın Avrupa'da yeri olduğunu belirten Macron, Moskova Şehir Meclisi seçimlerinde bağımsız adayların kaydının kabul edilmemesi nedeniyle düzenlenen gösterilere saygı duyulmasını ve adayların başvurularının geri çevrilmemesini istedi.

- "Teröristler, İdlib'in yüzde 90'ını kontrol ediyor"

Putin ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşme hakkında Macron'a bilgi vereceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Önceden teröristler, İdlib'in yüzde 50'sini kontrol ederken, şu anda ise yüzde 90'ını kontrol ediyor ve saldırılar bu bölgeden düzenleniyor. İdlib'deki teröristler, buradan dünyanın farklı bölgelerine de hareket ediyor. Bu çok tehlikeli bir şey. İdlib'de bize ait hava üssüne birçok saldırı girişimi oldu. Bu nedenle Rusya, Suriye ordusunun İdlib'deki teröristlere karşı çabalarını destekliyor."

Macron ile yapacağı görüşmede, Libya'yı da ele alacaklarını, bu konuda Fransa'nın pozisyonunu öğrenmek istediğini belirten Putin, Fransa'nın Avrupa'da Rusya'nın önemli ortağı olduğunun altını çizdi.

- "Rusya'da da aynı olayların yaşanmasını istemiyoruz"

Putin, Ukrayna konusunda Normandiya Formatı'nın alternatifi olmadığını dile getirdi.

Fransa'nın uluslararası güvenlik konusunda önemli kararlar aldığına işaret eden Putin, Rusya'nın Avrupa Konseyi'ne geri dönmesinde Fransa'nın önemli rol oynadığını belirtti.

Putin, Moskova'daki gösterilere ilişkin vatandaşların eylem hakkına sahip olduğuna ancak yasalara uymaları gerektiğine de dikkati çekerek, "Bunu burada söylemek çok uygun değil ancak Fransa'da sarı yeleklilerin eylemleri oldu ve 11 kişi öldü. Rusya'da da aynı olayların yaşanmasını istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İdlib Normandiya formatı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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