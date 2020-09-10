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Macron: Türkiye'yle iyi niyet çerçevesinde yeniden diyalog kurmak istiyoruz

10.09.2020 23:08 | Son Güncelleme

Akdeniz'e kıyısı olan AB ülkelerinin liderleri, bugün Fransa'nın öncülüğünde Korsika adasında bir araya geldi. Zirvenin ana gündem maddesini Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler oluşturdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'yle yeniden diyalog kurmak istediklerini belirtti.

Macron: Türkiye'yle iyi niyet çerçevesinde yeniden diyalog kurmak istiyoruz

Akdeniz'e kıyısı olan AB ülkelerinin liderleri, bugün Fransa'nın öncülüğünde Korsika adasında bir araya geldi. Zirvenin ana gündem maddesini Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler oluşturdu.

Toplantı sonrasında açıklanan ortak bildirgede, 7 AB ülkesinin "egemenlik hakları ihlak edilen ve Türkiye'nin agresif eylemleriyle karşılaşan Kıbrıs ve Yunanistan'a destek ve dayanışmalarını yineledikleri" ifaderi yer aldı.

Sonuç bildirgesinde, "Türkiye'yle diyaloga geçilmesinde ilerleme sağlanamaması ve Türkiye'nin tek taraflı faaliyetlerini sonlandırmaması halinde, Avrupa Birliği, 24-25 Eylül'deki Avrupa Konseyi'nde gündeme gelecek ilave kısıtlayıcı tedbirler geliştirmeye hazırdır" ifadeleri yer aldı.

Zirvenin ardından basın toplantısında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, öncelikli seçeneğin Türkiye ile diyalogun yeniden tesis edilmesi olduğunu söyleyerek, "Saf değiliz, ama iyi niyet çerçevesinde yeniden diyalog kurmak istiyoruz" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de söz alarak, Türkiye'nin tartışmalı alanlarda doğalgaz arama faaliyetlerini sonlandırmak için ay sonuna kadar vakti olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin Avrupa'yı bölme çabalarına izin vermeyeceğiz" diyen Miçotakis, Yunanistan'ın AB sınırlarını koruma yükümlülüğünü yerine getireceğini belirtti.

MED7 olarak bilinen zirveye ev sahibi Fransa'nın haricinde İtalya, İspanya, Malta, Portekiz, Yunanistan ve Kıbrıs katılıyor.

Zirve öncesinde basına açıklamalar yapan Macron, Türkiye'ye yönelik Avrupa'da ortak bir pozisyon belirlenmesi için çalışacaklarını açıklamıştı.

"Türkiye Akdeniz'de artık bir ortak değil" diyen Macron, "Sorunumuz Türk halkı ile değil Erdoğan hükümetiyle" ifadelerini de kullanmıştı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise Macron'un açıklamalarına yanıt vererek, "Sömürgeci kafanın Cumhurbaşkanımızı hedef alması bizim için gururdur" ifadelerini kullanmıştı.

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