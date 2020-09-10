Macron: Türkiye'yle iyi niyet çerçevesinde yeniden diyalog kurmak istiyoruz

Akdeniz'e kıyısı olan AB ülkelerinin liderleri, bugün Fransa'nın öncülüğünde Korsika adasında bir araya geldi. Zirvenin ana gündem maddesini Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler oluşturdu.

Toplantı sonrasında açıklanan ortak bildirgede, 7 AB ülkesinin "egemenlik hakları ihlak edilen ve Türkiye'nin agresif eylemleriyle karşılaşan Kıbrıs ve Yunanistan'a destek ve dayanışmalarını yineledikleri" ifaderi yer aldı.

Sonuç bildirgesinde, "Türkiye'yle diyaloga geçilmesinde ilerleme sağlanamaması ve Türkiye'nin tek taraflı faaliyetlerini sonlandırmaması halinde, Avrupa Birliği, 24-25 Eylül'deki Avrupa Konseyi'nde gündeme gelecek ilave kısıtlayıcı tedbirler geliştirmeye hazırdır" ifadeleri yer aldı.

Zirvenin ardından basın toplantısında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, öncelikli seçeneğin Türkiye ile diyalogun yeniden tesis edilmesi olduğunu söyleyerek, "Saf değiliz, ama iyi niyet çerçevesinde yeniden diyalog kurmak istiyoruz" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de söz alarak, Türkiye'nin tartışmalı alanlarda doğalgaz arama faaliyetlerini sonlandırmak için ay sonuna kadar vakti olduğunu söyledi.