Macron ve Merkel'den 'Dörtlü İstanbul Zirvesi' çağrısı

İdlib'de hastanelerin saldırıya maruz kalmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Macron, "İdlib'de askeri tansiyonun yükselme riski bulunuyor. Dün 2 Türk asker hayatını kaybetti. Daha önce de onlarcası yaşamını yitirdi. Çok riskli bir durum. Bu durum göç krizine de götürebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bütçe konusunda bir anlaşma sağlayabilmek için 2 gün boyunca Almanya Başbakanı Angela Merkel ile el ele çalıştığını aktaran Macron, zirve sırasında Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aradığını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'de düzenlenen bütçe konulu Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin önceliğinin tarım konusunda ortak bir bütçe oluşturmak olduğunu belirtti.

"PUTİN VE ERDOĞAN'A KARŞI ÇOK AÇIK KONUŞTUK"

Macron, 2 milyona yakının kişinin yerinden edildiğini veya çok kötü şartlarda olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Putin ve Erdoğan'a karşı çok açık konuştuk. Putin'in rolü ve sorumluluğu bulunuyor. Merkel ve bana göre (İdlib'deki) durum derhal ateşkes sağlayarak çözülür. Bunu Rusya ve Esad rejiminden istedik. Bu durum aynı zamanda siyasi bir süreç ile çözülür.

Bu nedenle İstanbul formatında 4'lü (Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa) bir toplantının düzenlenmesi konusunda hazır bulunduğumuzu ve en kısa zamanda yapmak istediğimizi belirttik. Gidebileceğimiz tek yol bu."

MERKEL: UMARIM BU TOPLANTI YAPILIR

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İdlib'deki durumun hızlı bir şekilde iyileşmesini umut ettiğini söyledi.

Merkel, Brüksel'de düzenlenen bütçe konulu Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile kendisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini anımsattı.

İdlib'de ateşkesin sağlanması ve siyasi çözümün bulunması için ısrar ettiklerini belirten Merkel, çünkü yüzbinlerce insanın umutsuzluk içinde ve insani olarak zor durumda olduklarını kaydetti.