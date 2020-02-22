HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Macron ve Merkel'den 'Dörtlü İstanbul Zirvesi' çağrısı

Macron ve Merkel'den 'Dörtlü İstanbul Zirvesi' çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.02.2020 01:35 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "(Almanya Başbakanı Angela) Merkel ve bana göre (İdlib'deki) durum derhal ateşkes sağlayarak çözülür. Bunu Rusya ve Esad rejiminden istedik." dedi. Macron, İstanbul'da 4'lü zirveyi işaret ederek, "En kısa zamanda yapmak istediğimizi belirttik. Gidebileceğimiz tek yol bu." dedi.

Macron ve Merkel'den 'Dörtlü İstanbul Zirvesi' çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'de düzenlenen bütçe konulu Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin önceliğinin tarım konusunda ortak bir bütçe oluşturmak olduğunu belirtti.

"Bir anlaşmaya varamadık. Derinden üzgünüm." diyen Macron, bütçe konusunda çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Macron, AB ülkeleri arasında bir "gruplaşma" olmadığını da dile getirdi.

Bütçe konusunda bir anlaşma sağlayabilmek için 2 gün boyunca Almanya Başbakanı Angela Merkel ile el ele çalıştığını aktaran Macron, zirve sırasında Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aradığını belirtti.

Macron, "İdlib'de insani felaket yaşanıyor. Rusya destekli Esad rejimi (İdlib'de) ilerliyor." ifadesini kullandı.

İdlib'de hastanelerin saldırıya maruz kalmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Macron, "İdlib'de askeri tansiyonun yükselme riski bulunuyor. Dün 2 Türk asker hayatını kaybetti. Daha önce de onlarcası yaşamını yitirdi. Çok riskli bir durum. Bu durum göç krizine de götürebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"PUTİN VE ERDOĞAN'A KARŞI ÇOK AÇIK KONUŞTUK"

Macron, 2 milyona yakının kişinin yerinden edildiğini veya çok kötü şartlarda olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Putin ve Erdoğan'a karşı çok açık konuştuk. Putin'in rolü ve sorumluluğu bulunuyor. Merkel ve bana göre (İdlib'deki) durum derhal ateşkes sağlayarak çözülür. Bunu Rusya ve Esad rejiminden istedik. Bu durum aynı zamanda siyasi bir süreç ile çözülür.

Bu nedenle İstanbul formatında 4'lü (Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa) bir toplantının düzenlenmesi konusunda hazır bulunduğumuzu ve en kısa zamanda yapmak istediğimizi belirttik. Gidebileceğimiz tek yol bu."

MERKEL: UMARIM BU TOPLANTI YAPILIR

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İdlib'deki durumun hızlı bir şekilde iyileşmesini umut ettiğini söyledi.

Merkel, Brüksel'de düzenlenen bütçe konulu Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile kendisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini anımsattı.

İdlib'de ateşkesin sağlanması ve siyasi çözümün bulunması için ısrar ettiklerini belirten Merkel, çünkü yüzbinlerce insanın umutsuzluk içinde ve insani olarak zor durumda olduklarını kaydetti.

Merkel, mültecilerin daha iyi bir şekilde barınmaları için Almanya'nın yardım teklif ettiğini anlattı.

Rusya ile Türkiye arasında İdlib'e ilişkin çabaların olacağını ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi yaptığını duyduklarını ifade eden Merkel, "Durumun hızlı bir şekilde iyileşmesini umut ediyorum. Cumhurbaşkanı Macron ve ben siyasi bir yol bulunması yönünde çaba sarf ettik ve buna daha önce de yapılan İstanbul formatında katkıda bulunacağımıza hazır olduğumuzu açıkladık. Umarım bu (toplantı) yapılır." şeklinde konuştu.

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısına da değinen Merkel, Avrupalı mevkidaşlarının olaydan dolayı kendisine başsağlığı dilediklerini aktardı.

Merkel, Avrupa'da aşırı sağ ve ırkçı terörizme karşı mücadelede güçlü bir dayanışmanın bulunduğunu dile getirdi.

AB bütçesi konusunda anlaşmak için üye ülkeler arasında hala büyük farklılıkların bulunduğuna işaret eden Merkel, bu konuda anlaşma sağlanmadığını sözlerine ekledi.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındıArkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındı
BM’den İdlib açıklaması: Derhal ateşkes istiyoruzBM’den İdlib açıklaması: Derhal ateşkes istiyoruz
Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...
Anahtar Kelimeler:
İdlib merkel macron

En Çok Okunan Haberler

Atakan Kayalar'dan dikkat çeken açıklama: Gaipten sesler duyduğum anda...

Atakan Kayalar'dan dikkat çeken açıklama: Gaipten sesler duyduğum anda...

Koronavirüs kabusu hızla yayılıyor! Peş peşe kötü haberler

Koronavirüs kabusu hızla yayılıyor! Peş peşe kötü haberler

ABD'den Türkiye açıklaması

ABD'den Türkiye açıklaması

Dinlenmek için oturdu, uzun süre hareketsiz kalınca... Şaşkına çeviren ölüm

Dinlenmek için oturdu, uzun süre hareketsiz kalınca... Şaşkına çeviren ölüm

Bankada parası olanlara TMSF'den 240 milyon liralık çağrı

Bankada parası olanlara TMSF'den 240 milyon liralık çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik İdlib görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik İdlib görüşmesi

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Mide bulandıran itiraf: Her 30 kişiden biri duşta...

Mide bulandıran itiraf: Her 30 kişiden biri duşta...

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Irak’ta ABD askeri üssüne saldırı

Irak’ta ABD askeri üssüne saldırı

Diğer Haberler
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: En tehlikeli virüs nefrettir ve bunun hesabını verecekler

'En tehlikeli virüs nefrettir ve bunun hesabını verecekler'

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

BM’den İdlib açıklaması: Derhal ateşkes istiyoruz

BM’den İdlib açıklaması: Derhal ateşkes istiyoruz

Kiev-Moskova trenine koronavirüs karantinası

Yolcu trenine koronavirüs karantinası

Son dakika: ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD'den Türkiye açıklaması

Son dakika: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'den İdlib çağrısı

Flaş İdlib çağrısı! 'Derhal son bulmalı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.