Macron’dan Guaido’ya destek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu ülkenin Devlet Başkanı olarak tanımasına destek verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medyada Venezuela’daki oluşan krize ilişkin yaptığı açıklamada "Nicolas Maduro’nun Mayıs 2018’deki yasa dışı seçimlerinden bu yana, Avrupa demokrasinin yeniden inşa edilmesini destekliyor, özgürlükleri için yürüyen yüz binlerce Venezuelalı’nın cesaretini selamlıyorum" ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği, Venezuela halkının "sesini" dinlemeye, "özgür ve güvenilir" seçimlerin gerçekleşmesi için çağrıda bulundu.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun kendini Devlet Başkanı ilan ederek Başkanlık yemini etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Guaido’yu Venezuela’nın "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıklamıştı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise "ABD kukla bir hükümet kurmak için bir operasyon düzenliyor. Yalnızca halk kendi başkanını seçer. Vazgeçmiyorum" açıklamasını yapmış, ülkesindeki darbe tehlikesi karşısında halkı seferber olmaya çağırmıştı.



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