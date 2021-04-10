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Madde bağımlısı adam annesine dehşeti yaşattı! Anaokuluna girmiş, çıplak dolaşmış

10.04.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da madde bağımlısı Mansur A. (36), uyuşturucu madde almak için para isteyip tartıştığı annesi Gülbani A.’yı (71) dövüp, başından yaraladı. Annesinin evine girmemesi için hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mansur A. gözaltına alındı. Öte yandan Öte yandan, Mansur Al'ın dün madde kullanmak için izinsiz şekilde bir anaokuluna girdiği daha sonra da sokakta çıplak gezdiği ortaya çıktı.

Madde bağımlısı adam annesine dehşeti yaşattı! Anaokuluna girmiş, çıplak dolaşmış

Adana'da madde bağımlısı bir kişi annesini darp ederek ağır yaraladı. Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi 70061 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, uzaklaştırma kararı bulunan madde bağımlısı Mansur Al (36), sabah saatlerinde annesi Gülbane Al'ın (71) evine geldi.

Bilinmeyen bir nedenle annesiyle tartışan adam, yaşlı kadını darp etti. Evdeki sert bir biçimde annesinin kafasına vuran Al, daha sonra evdeki camları da kırdı. Çevredekilerin olayı haber vermeleri üzerine polis ekipleri eve geldi.

ANAOKULUNA İZİNSİZ GİRMİŞ, SOKAKTA YARI ÇIPLAK GEZMİŞ

Mansur Al'ın kapıyı açmaması ve yaşlı kadının çok kan kaybetmesi üzerine ekipler, komşudaki yedek anahtarla eve girdi. Polis ekipleri Mansur Al'ı gözaltına alırken yaşlı kadında olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, Mansur Al'ın dün madde kullanmak için izinsiz şekilde bir anaokuluna girdiği daha sonra da sokakta çıplak gezdiği bunun üzerine de polisin Al hakkında işlem yaptığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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