Maddi fırsatlar... Oğlak Burcu Kasım 2020 Aylık Burç Yorumu (21 Aralık - 20 Ocak) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Kasım ayı oğlak burcu yorumumuzu hazırladık.. 21 Aralık - 20 Ocak tarihleri arasında doğan oğlak burçlarını bu ay neler bekleyecek? Oğlak burcunu 2020 Kasım yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında oğlak burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Kasım aylık burçlarda oğlak burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.

İşte Oğlak Burcu Kasım aylık burç yorumu...

Oğlak burcu Kasım 2020 aylık burç yorumu (21 Aralık - 20 Ocak)

Bu ay kazanç dengenizi kökten değiştirebilecek durumlar ve fırsatlar olabilir. Maddi anlamda kendinizi daha güçlü hissedeceğiniz bir zamana girebilirsiniz. Bazı ilişkiler, mevcut koşulların tam tersini yaşayabilir.

11 Kasımda Merkür Akrep burcuna geçiyor. İş hayatındaki değişimlerle birlikte aylık gelirlerinizde değişim yaşıyor olacak, para yönetiminde farklılığa gideceksiniz. Ek gelirler, ek iş ve projeler gündeminizde olabilir. İş hayatında sosyal çevrenizin desteğini görebilirsiniz. Küçük pek çok harcama yaptığınız bir zaman dilimi olabilir.