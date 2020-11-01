Maddi fırsatlar... Oğlak Burcu Kasım 2020 Aylık Burç Yorumu (21 Aralık - 20 Ocak) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Kasım ayı oğlak burcu yorumumuzu hazırladık.. 21 Aralık - 20 Ocak tarihleri arasında doğan oğlak burçlarını bu ay neler bekleyecek? Oğlak burcunu 2020 Kasım yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında oğlak burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Kasım aylık burçlarda oğlak burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.
İşte Oğlak Burcu Kasım aylık burç yorumu...
Bu ay kazanç dengenizi kökten değiştirebilecek durumlar ve fırsatlar olabilir. Maddi anlamda kendinizi daha güçlü hissedeceğiniz bir zamana girebilirsiniz. Bazı ilişkiler, mevcut koşulların tam tersini yaşayabilir.
11 Kasımda Merkür Akrep burcuna geçiyor. İş hayatındaki değişimlerle birlikte aylık gelirlerinizde değişim yaşıyor olacak, para yönetiminde farklılığa gideceksiniz. Ek gelirler, ek iş ve projeler gündeminizde olabilir. İş hayatında sosyal çevrenizin desteğini görebilirsiniz. Küçük pek çok harcama yaptığınız bir zaman dilimi olabilir.
14 Kasımda Mars retrosu bitiyor. Eylül ayından bu yana aile içi düzen, ev ve yatırımlarla ilgili konulardaki karmaşa bu tarihten itibaren son buluyor. Ev içinde daha huzurlu bir hava hakim olabilir, bir süredir karışıklığa neden olan konular son bulabilir. Yatırım, alım-satım konularında daha sağlıklı ilerleyebileceğiniz bir süreç başlıyor. Ayın ortasından itibaren başarılı yatırımlar, uzun vadede kazanç sağlayacağınız taşınmaz mallar gündemde olabilir.
15 Kasımda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih civarında aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde değişimler yaşıyor olacaksınız. Sosyal ortamlar aracılığıyla yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Sosyal çevrenizden biri ile ilişkiniz aşka dönüşebilir. Bir aşk ilişkisini ise arkadaşlığa çevirebilirsiniz. İlişkilerinizde takıntılı düşünce ve tavırlardan uzak kalmaya özen göstermelisiniz.
21 Kasımda Güneş Yay burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren kendi içinizde bir korkuyu yıkabilir, kendi yaşamınıza göre farklı, yeni bir deneyim içinde olabilirsiniz. İşiniz ve kimliğiniz sayesinde geniş kitlelere hitap edebilir, hayallerinizi gerçekleştirme adımları atabilirsiniz.
Astrolog Merve Rençber
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