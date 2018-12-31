Maddi imkansızlık nedeniyle yerel ligde mücadele ediyorlar

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR Gölhisar Cumhuriyet Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, bölgesel ligde oynamak için maddi destek bulamayınca Antalya'daki yerel ligde mücadele ediyor. Sporcular, her hafta sonu 120 kilometre uzaklıktaki Antalya'ya giderek, maç yapıp dönüyor.

Kadınlar Bölgesel Amatör Ligi'nde 2 yıl mücadele eden Burdur Gölhisar Cumhuriyet Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, bu yıl Bölgesel Amatör Ligi'ne katılmak için maddi destek bulamadı. Bunun üzerine Antalya Yerel Basketbol Ligi'nde mücadele etmek için Türkiye Basketbol Federasyonu'na müracaat etti. Sporcularının tamamı Burdur Spor Lisesi öğrencisi olan kulübün, başvurusu kabul edildi. Bunun üzerine kulüp, Antalya Yerel Basketbol Ligi'nde U-16 ve U-18 kategorilerinde oynamaya başladı. Salı ve Perşembe günleri antrenman yapan 24 oyuncu, maçlar için, hafta sonları 120 kilometrede uzaklıktaki Antalya'ya gidiyor. Genç sporculara antalya'ya gidiş gelişlerinde Gölhisar Kaymakamlığı ile Gölhisar Belediyesi destek veriyor.

'BU YIL KATILAMADIK'

Antrenör İsmail Davaz, "Son iki yıldır mücadele ettiğimiz Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'ne maddi imkansızlıklar nedeniyle bu yıl katılamadık. Federasyonun şartları ağır geldi. Elimizde çok iyi yetişmiş 2003 ve 2004 jenerasyonu sporcular var. Bölgesel lige katılamayınca Burdur'da da Kadınlar Ligi oluşmayınca Antalya Yerel Ligi'nde mücadele etmek için Basketbol Federasyonu'na başvurduk. Antalya yerel liginde U-16 ve U-18 kategorisinde mücadele ediyoruz. U-16 takımıyla başarılı bir çizgi yakaladık. 10 takımlı ligde şu an üçüncü sıradayız ve büyük ihtimalle Antalya birinciliği için Play-off oynayacağız. U-18 Ligi'nde mücadele yeni başladı" dedi.

'DESTEK BEKLİYORUZ'

Gölhisar Kaymakamlığı ve Gölhisar Belediyesi'nin maddi destekte bulunduğunu ancak yeterli olmadığını aktaran Davaz, "Basketbol severlerden destek bekliyoruz. Gölhisar'da yetiştirdiğim sporcularım şu anda Burdur Spor Lisesi'nde okuyor. İki yıl sonra Bölgesel Lig'de ses getirecek, Play-off oynayacak bir takım oluşturacağız. Bunun alt yapısı hazır" diye konuştu.

Gölhisar ilçesinde görev yaptığını, salı ve perşembe günleri antrenman için Burdur'a geldiğini belirten İsmail Davaz, hafta sonları ise maç için Antalya'ya gittiklerini vurguladı.

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