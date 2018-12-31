HABER

Maddi imkansızlık nedeniyle yerel ligde mücadele ediyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 09:37 | Son Güncelleme

BURDUR Gölhisar Cumhuriyet Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, bölgesel ligde oynamak için maddi destek bulamayınca Antalya'daki yerel ligde mücadele ediyor.

Maddi imkansızlık nedeniyle yerel ligde mücadele ediyorlar

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR Gölhisar Cumhuriyet Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, bölgesel ligde oynamak için maddi destek bulamayınca Antalya'daki yerel ligde mücadele ediyor. Sporcular, her hafta sonu 120 kilometre uzaklıktaki Antalya'ya giderek, maç yapıp dönüyor.
Kadınlar Bölgesel Amatör Ligi'nde 2 yıl mücadele eden Burdur Gölhisar Cumhuriyet Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, bu yıl Bölgesel Amatör Ligi'ne katılmak için maddi destek bulamadı. Bunun üzerine Antalya Yerel Basketbol Ligi'nde mücadele etmek için Türkiye Basketbol Federasyonu'na müracaat etti. Sporcularının tamamı Burdur Spor Lisesi öğrencisi olan kulübün, başvurusu kabul edildi. Bunun üzerine kulüp, Antalya Yerel Basketbol Ligi'nde U-16 ve U-18 kategorilerinde oynamaya başladı. Salı ve Perşembe günleri antrenman yapan 24 oyuncu, maçlar için, hafta sonları 120 kilometrede uzaklıktaki Antalya'ya gidiyor. Genç sporculara antalya'ya gidiş gelişlerinde Gölhisar Kaymakamlığı ile Gölhisar Belediyesi destek veriyor.
'BU YIL KATILAMADIK'
Antrenör İsmail Davaz, "Son iki yıldır mücadele ettiğimiz Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'ne maddi imkansızlıklar nedeniyle bu yıl katılamadık. Federasyonun şartları ağır geldi. Elimizde çok iyi yetişmiş 2003 ve 2004 jenerasyonu sporcular var. Bölgesel lige katılamayınca Burdur'da da Kadınlar Ligi oluşmayınca Antalya Yerel Ligi'nde mücadele etmek için Basketbol Federasyonu'na başvurduk. Antalya yerel liginde U-16 ve U-18 kategorisinde mücadele ediyoruz. U-16 takımıyla başarılı bir çizgi yakaladık. 10 takımlı ligde şu an üçüncü sıradayız ve büyük ihtimalle Antalya birinciliği için Play-off oynayacağız. U-18 Ligi'nde mücadele yeni başladı" dedi.
'DESTEK BEKLİYORUZ'
Gölhisar Kaymakamlığı ve Gölhisar Belediyesi'nin maddi destekte bulunduğunu ancak yeterli olmadığını aktaran Davaz, "Basketbol severlerden destek bekliyoruz. Gölhisar'da yetiştirdiğim sporcularım şu anda Burdur Spor Lisesi'nde okuyor. İki yıl sonra Bölgesel Lig'de ses getirecek, Play-off oynayacak bir takım oluşturacağız. Bunun alt yapısı hazır" diye konuştu.
Gölhisar ilçesinde görev yaptığını, salı ve perşembe günleri antrenman için Burdur'a geldiğini belirten İsmail Davaz, hafta sonları ise maç için Antalya'ya gittiklerini vurguladı.

FOTOĞRAFLI

Maddi imkansızlık nedeniyle yerel ligde mücadele ediyorlarMaddi imkansızlık nedeniyle yerel ligde mücadele ediyorlarMaddi imkansızlık nedeniyle yerel ligde mücadele ediyorlar

Kargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyorKargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyor
Konuşan kitaplar, görme engellilerin gözü olduKonuşan kitaplar, görme engellilerin gözü oldu
Ahşap oyma ürünleri, 17 ülkeye ihraç ediyorAhşap oyma ürünleri, 17 ülkeye ihraç ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 31 Aralık Pazartesi (2019 yıllık burç yorumları)

Yılın son gününün burç yorumları

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Çok sayıda asker gözaltına alınıyor!

Milli Piyango yılbaşı çekilişi sat kaçta başlayacak? Milli Piyango sonuçları ne zaman belli olacak?

70 milyon TL sahibini buluyor!

Son dakika: Cemal Kaşıkçı'nın parçalanan cesedi böyle taşınmış

Cemal Kaşıkçı'nın parçalanan cesedi böyle taşınmış

İranlı turistlerin gözdesi 'Cıbıltepe'

İranlı turistlerin gözdesi 'Cıbıltepe'

Araba fiyatına güvercinler görücüye çıktı

Araba fiyatına güvercinler görücüye çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.