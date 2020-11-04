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Maden ocağında göçük: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 08:59 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında iki maden işçisi göçükte yaralandı.

Maden ocağında göçük: 2 yaralı

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında iki maden işçisi göçükte yaralandı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Gelik İşletme Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında meydana geldi. Yerin 260 ila -360 kodları arasında göçüğün meydana geldiğini fark eden işçiler olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Ancak işçilerden Ali Köroğlu ve Samet Uslucuk yaralandı.
İşçiler ilk müdahalenin ardından kuyu başına çıkartıldı. Sağlık durumları iyi olan iki işçi, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. İşçilerin hastanedeki tedavisi sürüyor.

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