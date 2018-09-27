Madonna yüz germe sezonu başladı

Sabahları uyandığımızda göz altlarımız torbalanıyor mu?

Çene ve gıdıda gevşeme ve sarkma başlaması, göz kenarlarında çizgilenmeler, ağız köşelerinin aşağıya doğru dönmesi, üst dudakta çizgilenmeler… Bunlar orta yaşın artık geldiğinin göstergesi. Artık bir yaşımıza geldiğimizde aynaya baktığımızda bunları göreceğiz; daha doğrusu görmek istemeyeceğiz.

Peki ne yapmalıyız?

Henüz daha yaşım erken herhangi bir ameliyat olacak yaşta değilim diyebilirsiniz; ancak anti-aging işlemlerinden bir veya birkaçını yapmaz isek erken yaşlanma ortaya çıkacak. İşte tam bu orta yaş evresinde yapılacak olan şey minimal invaziv dediğimiz yani ayaktan yapılan ve ameliyat gerektirmeyen işlemlerde birini tercih etmektir. Buna Madonna yüz germe deniyor. Yani lazer ve radyo frekans enerjilerinin kombine edilmesiyle elde edilen etkili sonuç.

Yaz aylarında bilindiği üzere deniz tatili ve güneşe maruziyetten dolayı lazer tedavilerine ara veriyoruz. Tam da bu dönemde artık güneşin etkisini kaybettiği ve tatil sezonunun sona erdiği aylarda lazerle yüz germe işlemlerine başlıyoruz.

Madonna yüz germe, ayaktan anestezisiz yapılan bir uygulama olup işlem bitimini takiben kişi güneşe temas etmemek kaydıyla günlük işlerine devam edebilir. Uygulanması gereken birtakım merhemler ve kremler; ayrıca sonuca ulaşmak için bir miktar zamana ihtiyacımız vardır.