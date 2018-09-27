KADIN

Madonna yüz germe sezonu başladı

Op. Dr. Türker Özyiğit Op. Dr. Türker Özyiğit
ESTETİK HABERLERİ  | 26.09.2018 11:47 | Son Güncelleme

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Türker Özyiğit, ameliyatsız Madonna yüz germe estetiği hakkında konuştu.

Madonna yüz germe sezonu başladı

Sabahları uyandığımızda göz altlarımız torbalanıyor mu?

Çene ve gıdıda gevşeme ve sarkma başlaması, göz kenarlarında çizgilenmeler, ağız köşelerinin aşağıya doğru dönmesi, üst dudakta çizgilenmeler… Bunlar orta yaşın artık geldiğinin göstergesi. Artık bir yaşımıza geldiğimizde aynaya baktığımızda bunları göreceğiz; daha doğrusu görmek istemeyeceğiz.

Peki ne yapmalıyız?

Henüz daha yaşım erken herhangi bir ameliyat olacak yaşta değilim diyebilirsiniz; ancak anti-aging işlemlerinden bir veya birkaçını yapmaz isek erken yaşlanma ortaya çıkacak. İşte tam bu orta yaş evresinde yapılacak olan şey minimal invaziv dediğimiz yani ayaktan yapılan ve ameliyat gerektirmeyen işlemlerde birini tercih etmektir. Buna Madonna yüz germe deniyor. Yani lazer ve radyo frekans enerjilerinin kombine edilmesiyle elde edilen etkili sonuç.

Yaz aylarında bilindiği üzere deniz tatili ve güneşe maruziyetten dolayı lazer tedavilerine ara veriyoruz. Tam da bu dönemde artık güneşin etkisini kaybettiği ve tatil sezonunun sona erdiği aylarda lazerle yüz germe işlemlerine başlıyoruz.
Madonna yüz germe, ayaktan anestezisiz yapılan bir uygulama olup işlem bitimini takiben kişi güneşe temas etmemek kaydıyla günlük işlerine devam edebilir. Uygulanması gereken birtakım merhemler ve kremler; ayrıca sonuca ulaşmak için bir miktar zamana ihtiyacımız vardır.

Kollejen stimulasyonu, yeni sentez ve ilave birtakım tedavilerle 5-10 yaş arası gençleşme sağlamak mümkün olmaktadır. Madonna yüz germe sadece yüz-boyunda değil, dekolte, el sırtı gibi alanlarda da gençleşme amacıyla uygulanmaktadır. Bir de hastalarımız tarafından merak edilen bir diğer konu da acaba bu Madonna yüz germenin bir süresi olup olmadığıdır. Zaman akıp gitmekte ve bir yandan yaşlanmamız devam etmektedir. Madonna yüz germenin etkisi süresiz olup kişi normal yaşlanma sürecinden etkilenecektir.
Gebe emziren hanımlar, ve solaryuma girenlere bu tedaviyi uygulamadığımız bilinmelidir.

Hepinize sağlıklı ve genç günler dileriz.

Op. Dr. Türker Özyiğit
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
www.turkerozyigit.com
https://www.instagram.com/opdrturkerozyigit
https://www.facebook.com/op.dr.turkerozyigit/

PARTNEREn büyük kalçaya sahip olmak için bıçak altına yatacak!En büyük kalçaya sahip olmak için bıçak altına yatacak!
Burun estetiğinde yeni trend: DoğallıkBurun estetiğinde yeni trend: Doğallık
Dört adımda dümdüz bir karın!Dört adımda dümdüz bir karın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ameliyatsız Madonna yüz germe estetiği yüz germe estetiği

En Çok Okunan Haberler

Oğuzhan Koç protez saç yaptırdı

Oğuzhan Koç protez saç yaptırdı

'Keşke daha önce bilseydim' diyeceğiniz güzellik ipuçları

'Keşke daha önce bilseydim' diyeceğiniz güzellik ipuçları

Çukur dizisinin Cumali Koçovalı'sı Necip Memili sette kaza geçirdi

Çukur dizisinin Cumali Koçovalı'sı Necip Memili sette kaza geçirdi

Sosyal medya bu elbiseyi konuşuyor! İzlediğinizde siz de hak vereceksiniz

Sosyal medya bu elbiseyi konuşuyor! İzlediğinizde siz de hak vereceksiniz

Üzerinde bunlar yazıyorsa almayın!

Üzerinde bunlar yazıyorsa almayın!

Vajinal enfeksiyonlardan korunmak için 5 öneri

Vajinal enfeksiyonlardan korunmak için 5 öneri

İlginizi Çekebilir

'Çok yağlıyım' diye üzülmeyin, yağlarınızı avantaja çevirin

'Çok yağlıyım' diye üzülmeyin, yağlarınızı avantaja çevirin

Güzellik anlayışının olmazsa olmazlarından kalça estetiği hakkında bilmeniz gerekenler

Güzellik anlayışının olmazsa olmazlarından kalça estetiği hakkında bilmeniz gerekenler

Kum saati vücut hatları 2019 trendi

Kum saati vücut hatları 2019 trendi

Kadınlar, balon kalçalar için ölümü göze alıyorlar! Peki değer mi?

Kadınlar, balon kalçalar için ölümü göze alıyorlar! Peki değer mi?

Çimentodan lastik, petrolden silikon yağına... Ucuz estetik operasyonlar ölüm saçıyor!

Çimentodan lastik, petrolden silikon yağına... Ucuz estetik operasyonlar ölüm saçıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dört adımda dümdüz bir karın!

Dört adımda dümdüz bir karın!

Burun estetiğinde yeni trend: Doğallık

Burun estetiğinde yeni trend: Doğallık

Meme onarımı ile yeni bir sen mümkün

Meme onarımı ile yeni bir sen mümkün

Bu sene de dolgun göğüsler revaçta!

Bu sene de dolgun göğüsler revaçta!

Çenenin yüzdeki pozisyonu önemli! Yüzünüzün geniş olduğunu düşünüyorsanız...

Çenenin yüzdeki pozisyonu önemli! Yüzünüzün geniş olduğunu düşünüyorsanız...

Vücuttaki benler masum olmayabilir! Sizin beniniz bunlardan biri mi?

Vücuttaki benler masum olmayabilir! Sizin beniniz bunlardan biri mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.