Maduro: Beyaz Saray beni öldürmek istiyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında Beyaz Saray'ın Kolombiya hükümetine kendisini öldürmeleri yönünde talimat verdiğini ileri sürdü.

'SAÇIMIN TEK BİR TELİNE BİLE DOKUNAMAYACAKLAR'

"Buradan tüm dünyaya duyuruyorum. Maduro'yu öldürme emri, beni öldürmek isteyen Beyaz Saray tarafından Kolombiya hükümetine verildi" ifadelerini kullanan eski sendika lideri ve kamyon şoförü Maduro "Saçımın tek bir teline bile dokunamayacaklar" ifadelerini kullandı.

Ağustos başında başkent Caracas'taki askeri geçit töreni sırasında Maduro'ya başarısız bir saldırı olmuş, bomba yüklü insansız hava aracları (drone) ile yapılan saldırıda 7 Venezüella askeri yaralanmıştı.

KOLOMBİYA DEVLET BAŞKANI'NI SUÇLAMIŞTI

Maduro saldırının ardından ABD ve Kolombiya'yı, özellikle de eski Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'u, saldırıda rol oynamakla suçlamıştı. Kolombiya Dışişleri ise Maduro'ya yönelik suikast girişiminde rol oynadığı suçlamasını reddetmişti.

ABD'DEN YANIT GELDİ