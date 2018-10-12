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Maduro: Beyaz Saray beni öldürmek istiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 12.10.2018 07:53 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini kendisine suikast düzenlemeye çalışmakla suçladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında Beyaz Saray'ın Kolombiya hükümetine kendisini öldürmeleri yönünde talimat verdiğini ileri sürdü.

'SAÇIMIN TEK BİR TELİNE BİLE DOKUNAMAYACAKLAR'

"Buradan tüm dünyaya duyuruyorum. Maduro'yu öldürme emri, beni öldürmek isteyen Beyaz Saray tarafından Kolombiya hükümetine verildi" ifadelerini kullanan eski sendika lideri ve kamyon şoförü Maduro "Saçımın tek bir teline bile dokunamayacaklar" ifadelerini kullandı.

Ağustos başında başkent Caracas'taki askeri geçit töreni sırasında Maduro'ya başarısız bir saldırı olmuş, bomba yüklü insansız hava aracları (drone) ile yapılan saldırıda 7 Venezüella askeri yaralanmıştı.

KOLOMBİYA DEVLET BAŞKANI'NI SUÇLAMIŞTI

Maduro saldırının ardından ABD ve Kolombiya'yı, özellikle de eski Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'u, saldırıda rol oynamakla suçlamıştı. Kolombiya Dışişleri ise Maduro'ya yönelik suikast girişiminde rol oynadığı suçlamasını reddetmişti.

ABD'DEN YANIT GELDİ

Maduro'nun son suçlaması hakkında açıklama yapan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü ise "ABD'nin barışçıl ve demokrasiye dönüş yapmış bir Venezülla'yı tercih eden politikasında değişiklik yok" ifadelerini kullandı.

Çok ciddi ilaç ve gıda eksikliği, hiperenflasyon ve şiddet suçları gibi sorunlarla mücadele eden Venezüella'yı 2015'ten bu yana yaklaşık 2 milyon kişi terk etti.

Maduro'yu bir 'diktatör' olarak niteleyen ve onu ülkedeki insan hakları ihlalleri ve ekonomik krizden sorumlu tutan Washington dün Maduro'ya suikast suçlamasıyla gözaltında bulunan muhalif belediye meclisi üyesi Fernando Alban'ın cezaevindeki ölümünde Venezüella hükümetinin rolü olduğunu öne sürmüştü.

Başsavcı Tarık William Saab ise Önce Adalet Partisi'nden Caracas Belediye Meclisi Üyesi Alban'ın gözaltındayken intihar ettiğini açıklamıştı

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Trump Venezuela Nicolas Maduro

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