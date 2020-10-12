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  4. Maduro canlı yayında konan sineği ABD'ye geri gönderdi!

Maduro canlı yayında konan sineği ABD'ye geri gönderdi!

İLGİNÇ HABERLER  | 12.10.2020 17:18 | Son Güncelleme

Venezüella lideri, canlı yayın sırasında ziyarete gelen sineği, ABD'deki TV tartışmasında başının üzerinde iki dakika sinek dönen Başkan Yardımcısı Pence'e iade etti.

Maduro canlı yayında konan sineği ABD'ye geri gönderdi!

Trump yönetiminin yaptırımlar ve darbe girişimleriyle kıskaca almasına rağmen devirmeyi beceremediği Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, canlı yayında Miraflores başkanlık sarayının bahçesinden koronavirüsle ilgili son bilgileri paylaşırken, masasına konan sinek üzerinden ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile dalga geçti.

3 Kasım başkanlık seçimleri öncesi ABD'de düzenlenen TV tartışmaları kapsamında Demokrat Partili rakibi Kamala Harris ile karşılaşan Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başına konan bir sineğin iki dakika boyunca vızıldaması, sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Konuşurken masasına gelen sinekle Başkan Donald Trump'ın Yardımcısını hatırlayan solcu Venezüella liderinin ağzından şu sözler döküldü:

"Burada bir sinek var. Mike Pence'in sineği buraya Miraflores'e gelmiş, etrafta uçuyor. Mike Pence'in sineği burada etrafta uçuyor, bana yapışmak istiyor. Hayır hayır hayır hayır sinek, evine git. Evine git sinek."

ABD'de 7 Ekim'deki TV tartışmasına, tam da kolluk kuvvetlerinin ırkçılığıyla ilgili soru yöneltiğinde bir sineğin Pence'in bembeyaz saçlarına konması ve iki dakika boyunca çekip gitmemesi damga vurmuştu.

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