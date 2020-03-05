Maduro: Ülkenin iyiliği için 6 çocuk yapın

Doğurganlığı teşvik için hazırlanan hükümet programını açıkladığı televizyon konuşmasında Nicolas Maduro, insanların olabildiğince çok çocuk sahibi olması gerektiğini belirtti.

Maduro,“Ülkeye 6 küçük çocuk verdiğiniz için Tanrı sizi kutsasın” dedi.

Doğum yapın, sonra yine doğum yapın. Tüm kadınlar 6 çocuk sahibi olsun. Hepsi. Anavatanı büyütelim.

Maduro, Hugo Chavez’in 2013’te ölmesinin ardından iktidara gelmişti.

Ancak Venezuelalılar o tarihten bu yana, bir dönem Latin Amerika’nın en güçlü ekonomilerinden biri olan ülkelerinin yolsuzluk, düşen petrol fiyatları, yanlış yönetilen ekonomi ve siyasi şiddet kombinasyonunda harabeye dönmesini izliyor.

Maduro destekçileri, Devlet Başkanı’nın çabalarının Juan Guaidó’yu meşru devlet başkanı olarak tanıyan ve zorlu yaptırımlar uygulayan ABD gibileri yüzünden zayıf düştüğünü ifade ediyor. Maduro’yu eleştirenlerse, iktidarda kalmak için gün geçtikçe daha otoriter taktiklere başvurduğunu belirtiyor.

BM yetkilileri 2015 sonrasında 4,5 milyon insanın ülkeden kaçtığını söylüyor. Çok sayıda insan Avrupa’ya giderken, çoğunluksa Kolombiya ve Brezilya gibi ülkelere göç etti. ABD’ye girmeye çalışan Venezuelalıların sayısı da bir hayli fazla.