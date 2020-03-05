Maduro: Ülkenin iyiliği için 6 çocuk yapın

Doğurganlığı teşvik için hazırlanan hükümet programını açıkladığı televizyon konuşmasında Nicolas Maduro, insanların olabildiğince çok çocuk sahibi olması gerektiğini belirtti.
Maduro,“Ülkeye 6 küçük çocuk verdiğiniz için Tanrı sizi kutsasın” dedi.
Doğum yapın, sonra yine doğum yapın. Tüm kadınlar 6 çocuk sahibi olsun. Hepsi. Anavatanı büyütelim.
Maduro, Hugo Chavez’in 2013’te ölmesinin ardından iktidara gelmişti.
Ancak Venezuelalılar o tarihten bu yana, bir dönem Latin Amerika’nın en güçlü ekonomilerinden biri olan ülkelerinin yolsuzluk, düşen petrol fiyatları, yanlış yönetilen ekonomi ve siyasi şiddet kombinasyonunda harabeye dönmesini izliyor.
Maduro destekçileri, Devlet Başkanı’nın çabalarının Juan Guaidó’yu meşru devlet başkanı olarak tanıyan ve zorlu yaptırımlar uygulayan ABD gibileri yüzünden zayıf düştüğünü ifade ediyor. Maduro’yu eleştirenlerse, iktidarda kalmak için gün geçtikçe daha otoriter taktiklere başvurduğunu belirtiyor.
BM yetkilileri 2015 sonrasında 4,5 milyon insanın ülkeden kaçtığını söylüyor. Çok sayıda insan Avrupa’ya giderken, çoğunluksa Kolombiya ve Brezilya gibi ülkelere göç etti. ABD’ye girmeye çalışan Venezuelalıların sayısı da bir hayli fazla.
Maduro, Venezuelalıların ailelerine gıda, giysi ve sağlık hizmeti sağlamakta zorlandığını belirten insan hakları aktivistleri ve diğer tarafların eleştirilerine maruz kalıyor.
Genç insanların haklarını koruyan CECODAP grubunun kurucusu Oscar Misle, “Çocukların hayatını güvenceye alamayan bir ülkede devlet başkanının kadınları 6 çocuk yapmaya çağırarak anavatanı inşa etmeye çağırması sorumsuzluktur” dedi.
BM Dünya Gıda Programı yakın zamanda yaptığı açıklamada 9,3 milyon Venezuelalının, yani nüfusunun yaklaşık üçte birinin, temel beslenme ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirtti.
Caracas’taki sokak pazarında çarpık meyveleri ayıklamaya çalışan ev kadını Magdalena de Machado, “6 çocuk sahibi olmamızı isteyerek bizimle alay ediyorlar” dedi.
Machado ardından, “Haftada sadece iki gün biraz et ve tavuk pişirebiliyoruz. Yıllardır geç yaşta çocuk sahibi oluyoruz. Durumumuzun daha iyi olduğunu düşündüğümüz dönemde çocuk sahibi olduk ama geçen yıl çok daha az yiyecek alıyorduk” diye ekledi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün, geçen sene Johns Hopkins Bloomberg Kamu Sağlığı Okulu’yla birlikte Venezuela sağlık sistemi üzerine hazırladığı raporda, sistemin “tamamen çöktüğünü” belirtiliyor.
Raporda, diğer sorunların yanı sıra anne ve çocuk ölüm oranlarının arttığı, aşıyla önlenebilir salgınların yayıldığı ifade ediliyor.
Washington’ın daha önce yaptığı açıklamada Venezuela’da rejim değişikliği amaçlandığı belirtilirken, 2017’de dönemin CIA Başkanı Mike Pompeo, bu tip bir operasyonu yönetmek için teşkilatın Kolombiya gibi ülkelerle beraber çalıştığını öne sürmüştü.
Düşünce kuruluşu Aspen Enstitüsü’nün organize ettiği güvenlik forumunun soru cevap kısmında Pompeo, “Bu konu hakkındaki son konuşmadan bir hafta önce Mexico City ve Bogota’daydım. Kendi bölgeleri ve bizim için daha iyi bir sonuç alabilmek adına yapabileceklerini anlamalarına yardım etmeye çalıştım” demişti.