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Maduro’ya drone'lu suikast girişiminde 31 kişiye hapis cezası

DÜNYA HABERLERİ  | 12.06.2019 19:36 | Son Güncelleme

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya düzenlenen drone’lu suikast girişimiyle ilgili şu ana kadar 31 kişinin hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Maduro’ya drone'lu suikast girişiminde 31 kişiye hapis cezası

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, geçtiğimiz sene Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya düzenlenen drone'lu suikast girişimiyle ilgili şu ana kadar 31 kişinin ev hapsinden, elektronik kelepçeye kadar çeşitli derecelerde hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Saab, “Suikast davasıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında dengede kalmaya devam etmek istiyoruz. Kararın gecikmiş olmaması tek amacımız. Bugüne kadar 38 kişiyi suçlu bulduk. 31’i için çeşitli derecelerde özgürlükten yoksun bırakılması kararı alındı. 7’sinin ise gerçek anlamda bir katılımları olmadığı için serbest bırakıldı ama gözetimleri devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl 4 Ağustos'ta, Maduro'ya, başkent Karakas'ta, Ulusal Muhafızlar Birliği’nin kuruluşunun 81’inci yıl dönümünde konuşma yaptığı sırada drone'lu suikast girişimi düzenlenmişti.

Maduro suikast girişiminden herhangi bir yara almadan kurtulmuştu.

(İHA)

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Venezuela Nicolas Maduro suikast girişimi hapis cezası

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