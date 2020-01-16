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  4. Maduro'dan, çift başkan kriziyle bölünen Ulusal Meclis’e kapanma tehlikesi uyarısı

Maduro'dan, çift başkan kriziyle bölünen Ulusal Meclis’e kapanma tehlikesi uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 05:22 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bazı muhalif partilerle oluşturulan diyalog masasının, ortaya çıkan krizin çözümünde rol almasını istedi - Juan Guaido taraftarı bazı milletvekillerinin bulunduğu araç, Ulusal Meclis dışında bekleyen Maduro destekçisi motosikletliler tarafından taşlandı

BOGOTA (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Luis Parra'nın başkan seçildiği, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun ise paralel oylama ile seçilerek başkanlık iddia ettiği Ulusal Meclis’teki (AN) krizin halihazırda yetkisiz bulunan bu yasama organını kapanmaya götürebileceği uyarısında bulundu.

Venezuela'da 5 Ocak'ta bir grup milletvekiliyle AN'de düzenlenen tartışmalı seçimlerde Luis Parra'nın başkan seçildiğinin duyurulması ve ardından başka bir grup milletvekilince başkent Caracas'taki El Nacional gazetesinde gerçekleştirilen paralel oylama ile Guaido'nun da başkan seçildiğinin ilanıyla başlayan siyasi kriz sürüyor.

Ülke basınındaki haberlere göre Devlet Başkanı Maduro, muhalefeti de ikiye bölen mevcut krizin barışçıl bir şekilde çözülmesi için bir diyalog sürecinin başlatılmasını istedi.

Ülkedeki bazı muhaliflerle 16 Eylül'de oluşturulan Ulusal Diyalog Masası ve uluslararası aktörlere bu krizin çözülmesi için rol almaları çağrısında bulunan Maduro, aksi durumda zaten yetkisiz bulunan ve bu yıl görev süresi dolacak AN'nin tamamen kapanabileceğine dikkati çekti.

- AN dışında yine olay çıktı

Bu arada Guaido destekçisi bazı milletvekilleri, daha önceden duyurdukları "haftalık olağan oturum" için başkent Caracas’ın tarihi merkezindeki AN binasına girmeye çalıştı. Bina dışında bekleyen Maduro destekçisi motosikletliler ise milletvekillerinin bulunduğu araç konvoyunu protesto etti ve taş fırlattı.

Araç içinden çekilen ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, atılan taşla camı kırılan bir taşıtın, AN'ye giremeden bölgeyi terk ettiği ve bazı muhabirlerin de grup tarafından taciz edildiği yer aldı.

- Muhaliflerden teleSUR'a paralel yönetim kurulu

Muhalif basında çıkan bazı haberlerde ise Maduro destekçilerinin havaya ateş ettiği, ayrıca güvenlik güçlerinin milletvekillerinin AN'ye girememesi için bina etrafında kordon oluşturduğu iddia edildi. Söz konusu milletvekillerinin AN'ye girememesi üzerine Guaido ve destekçileri Caracas'ın Hatillo ilçesindeki bir tiyatroda düzenlenen paralel oturumla toplandı.

Tiyatrodaki oturumda Venezuela’nın tüm kıtada yayın yapan kanalı teleSur’un "kurtarılması" için paralel yönetim kurulu atandı.

- AN iktidar partisi destekçilerine kaldı

Öte yandan Guaido'nun paralel başkanlığını tanımayan Parra'nın yönetim kurulunun herhangi bir oturum çağrısı yapmadığı AN binası ise Ulusal Kurucu Meclis (ANC) üyeleri ve destekçilerine kaldı.

Venezuela'da ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin meşru anayasal kurum olarak tanıdığı AN'de, Bolivarcı Ulusal Muhafız Gücünün geniş güvenlik önlemleri altında 5 Ocak'ta başkanlık seçimleri için toplanılmış, muhalifler dahil birçok milletvekilinin girdiği binaya, Guaido ve bazı milletvekillerinin alınmadığı iddia edilmişti.

İktidarın Guaido'yu "şov yapmakla", Guaido'nun ise iktidarı "darbecilik ve meclisi militarize etmekle" suçladığı karışıklıklar devam ederken, muhaliflerin yolsuzlukla itham ettiği milletvekili Luis Parra'nın AN'de düzenlenen seçimde 81 oyla başkan seçildiği duyurulmuş ve yemin töreni düzenlenmişti.

Parra'nın başkanlığa seçildiği oylamanın meşru olmadığını ve oturum için yeter sayının bulunmadığını öne süren muhalefet ise Caracas'taki El Nacional gazetesi merkezinde toplanmış ve paralel oylamada 100 oy alan Guaido, yeniden AN Başkanı ilan edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela Venezuela'daki siyasi kriz

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