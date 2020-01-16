Maduro'dan, çift başkan kriziyle bölünen Ulusal Meclis’e kapanma tehlikesi uyarısı

BOGOTA (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Luis Parra'nın başkan seçildiği, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun ise paralel oylama ile seçilerek başkanlık iddia ettiği Ulusal Meclis’teki (AN) krizin halihazırda yetkisiz bulunan bu yasama organını kapanmaya götürebileceği uyarısında bulundu.

Venezuela'da 5 Ocak'ta bir grup milletvekiliyle AN'de düzenlenen tartışmalı seçimlerde Luis Parra'nın başkan seçildiğinin duyurulması ve ardından başka bir grup milletvekilince başkent Caracas'taki El Nacional gazetesinde gerçekleştirilen paralel oylama ile Guaido'nun da başkan seçildiğinin ilanıyla başlayan siyasi kriz sürüyor.

Ülke basınındaki haberlere göre Devlet Başkanı Maduro, muhalefeti de ikiye bölen mevcut krizin barışçıl bir şekilde çözülmesi için bir diyalog sürecinin başlatılmasını istedi.

Ülkedeki bazı muhaliflerle 16 Eylül'de oluşturulan Ulusal Diyalog Masası ve uluslararası aktörlere bu krizin çözülmesi için rol almaları çağrısında bulunan Maduro, aksi durumda zaten yetkisiz bulunan ve bu yıl görev süresi dolacak AN'nin tamamen kapanabileceğine dikkati çekti.