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Maduro'dan Trump'ın konuşmasına Nazi benzetmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 05:26 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro: - "Trump Miami'de, sosyalizmimizi sorgulayan eski bir söylemle ideolojileri yasaklamak ve Beyaz Saray'ın ırkçı düşüncesini zorla kabul ettirmek için neredeyse Nazi tarzında bir konuşma yaptı" - "Silahlı kuvvetlerin komutanı kim, Miami'den Donald Trump mı? Ülkenin (Venezuela) sahibi olduklarını sanıyorlar" - "İnsani yardım bir şov. Bizim 30 milyar dolarımızı çalıp 20 milyon dolarlık çürümüş gıda teklif ediyorlar"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyalizmi hedef alan konuşmasının ideolojileri yasaklamada "neredeyse Nazi tarzında" olduğunu söyledi.

Maduro, başkent Caracas'ta düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, Venezuela ve sosyalizmi hedef alan Trump'a cevap verdi.

ABD Başkanı'nın, "Sosyalizm, Venezuela'yı tamamen harabeye çevirdi." şeklindeki sözlerini hatırlatan Maduro, "Trump Miami'de, sosyalizmimizi sorgulayan eski bir söylemle ideolojileri yasaklamak ve Beyaz Saray'ın ırkçı düşüncesini zorla kabul ettirmek için neredeyse Nazi tarzında bir konuşma yaptı." dedi.

Muhalefeti desteklemesi için orduyu tehdit eden Trump'a tepki gösteren Maduro, "Silahlı kuvvetlerin komutanı kim, Miami'den Donald Trump mı? Ülkenin (Venezuela) sahibi olduklarını sanıyorlar." şeklinde konuştu.

- "Trump'ın Venezuela'da sevdiği şey nedir?"

ABD Başkanı'nın Venezuela'yla ilgili hedefini de sorgulayan Maduro, "Trump'ın Venezuela'da sevdiği şey nedir? Petrol, koltan, elmas? En kötüsü ise kukla olarak hizmet eden Venezuelalılar. İnsani yardım bir şov. Bizim 30 milyar dolarımızı çalıp 20 milyon dolarlık çürümüş gıda teklif ediyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Maduro, Rusya'nın 300 ton yardım göndereceğini ayrıca BM üzerinden destek teklifinde bulunan ülkeler de olduğunu sözlerine ekledi.

- "İnsani yardım" konusu

Tarihinin en ciddi siyasi ve ekonomik buhranını yaşayan Venezuela'da "insani kriz ve yardım" tartışmaları, ABD destekli muhalefet ile hükümet arasındaki gerginliğin en önemli noktalarından birini oluşturuyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yardım tartışmalarının, "ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası" olduğunu ve "bu şova izin vermeyeceğini" söylüyor.

Muhalefet ise 300 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğunu, 2 milyon kişinin de sağlık riskiyle karşı karşıya bulunduğunu savunarak ülkeye yardım girmesi gerektiğini öne sürüyor.

Baskılara rağmen Maduro'ya sadık kalmayı sürdüren ordu sınırı kapatırken, muhalefetin Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Cucuta kasabasında bekletilen paketleri, 23 Şubat'ta ülkeye nasıl sokacağı belirsizliğini koruyor.

600 bin kişinin gönüllü olduğu "yardım" girişinin engellenmesinin, ABD tarafından olası bir müdahale için kullanılabileceği iddia ediliyor.

- Venezuela krizi

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

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abd başkanı donald trump Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela

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