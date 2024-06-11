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  4. Maganda dehşeti kamerada! Önce önünü kesti, sonra bıçakla saldırdı

Maganda dehşeti kamerada! Önce önünü kesti, sonra bıçakla saldırdı

11.06.2024 11:59
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İstanbul'da trafik magandası terörü bitmek bilmiyor. Küçükçekmece'de bir kişi, önünü kestiği otomobilin sürücüsüne bıçakla saldırdı. Saldırgan elindeki bıçakla otomobile de zarar verdi. O anlar trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İşte o görüntüler...

Dehşete düşüren olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece D-100 bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü, kendisine yol vermeyen otomobili takip ederek aracın önünü kesti.

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Aracından inip önünü kestiği otomobile doğru yürüyen saldırgan önce cebinden bıçak çıkardı. Ardından da otomobilin açık olan camından sürücüye bıçakla saldırdı.

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Saldırgan elindeki bıçakla aracın kaportasına da zarar verdi. O anlar trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece maganda
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