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MAGANDA KAMYON ŞOFÖRLERİ YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de yolda hafriyat kamyonuyla araçların arasından makas atan kamyon şoförü ile yola moloz dökerek ilerleyen hafriyat kamyonu şoförleri polis tarafından yakalandı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de yolda hafriyat kamyonuyla araçların arasından makas atan kamyon şoförü ile yola moloz dökerek ilerleyen hafriyat kamyonu şoförleri polis tarafından yakalandı. Makas atan, sürücü belgesi olmayan kamyon şoförü ile ruhsat sahibine toplam 5 bin 526 lira ceza kesildi. Moloz döken sürüvü ile kamyonun sahibine de para cezası verildi.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Sosyal medya üzerinde yayınlanan ilk görüntüde yolda makas atarak, slalom yaparak ilerleyen bir hafriyat kamyonunun sürücüsü, dakikalarca şerit değiştirerek trafiği tehlikeye düşürmüştü. Aynı bölgede çekilen başka bir görüntüde ise başka bir hafriyat kamyonu kasasındakileri dökerek ilerlemişti.
Görüntülerin yayınlanmasından sonra harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik magandası iki kamyon şoförünü gözaltına aldı. Hafriyat kamyonuyla makas attığı için gözaltına alınan kamyon şoförü Ramazan O.'nun işlemleri Sivil Trafik Amirliğinde yapıldı. Ehliyeti bulunmadığı öğrenilen sürücü Ramazan O.'ya ceza yağdı.

ARAÇ SAHİBİNE DE CEZA KESİLDİ
Ehliyetsiz sürücü Ramazan O.'ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 46/2-G (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek) 1002 TL, 36/3a (sürücü belgesi olmadan araç kullanmak) Maddesine istinaden 2018 lira para cezası kesildi. Ayrıca araç sahibine ikinci kez muayene yaptırmadan aracını trafiğe çıkarttığı için 488 lira ve kamyonunu ehliyetsiz bir kişiye kullandırdığı için 2018 lira para cezası kesildi. Bu araçla ilgili toplam 5 bin 526 lira ceza kesildiği öğrenildi. Ayrıca sürücü Ramazan O. Türk Ceza Kanununun 179/2 ( Kara, deniz veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat , sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek) maddesi gereği Adli işlem yapılmak üzere Sultangazi Şehit Mustafa Tercan Polis Merkezine teslim edildi.

MOLOZ DÖKENE DE CEZA KESİLDİ
Öte yandan yola moloz dökerek ilerlediği için polis tarafından gözaltına alınan diğer kamyon şoförü K.B.'ye ise 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65/1-H (Yükü karayoluna değecek, dökülecek, saçılacak, akacak şekilde yüklemek ) maddesine istinaden 225 lira, araç sahibi şirkete ise muayenesi bitmiş araçla trafiğe çıkmak maddesinden 235 lira ceza kesildiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:
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-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması
-ARŞİV görüntüler

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