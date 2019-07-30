MAGANDA KAMYON ŞOFÖRLERİ YAKALANDI

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de yolda hafriyat kamyonuyla araçların arasından makas atan kamyon şoförü ile yola moloz dökerek ilerleyen hafriyat kamyonu şoförleri polis tarafından yakalandı. Makas atan, sürücü belgesi olmayan kamyon şoförü ile ruhsat sahibine toplam 5 bin 526 lira ceza kesildi. Moloz döken sürüvü ile kamyonun sahibine de para cezası verildi.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Sosyal medya üzerinde yayınlanan ilk görüntüde yolda makas atarak, slalom yaparak ilerleyen bir hafriyat kamyonunun sürücüsü, dakikalarca şerit değiştirerek trafiği tehlikeye düşürmüştü. Aynı bölgede çekilen başka bir görüntüde ise başka bir hafriyat kamyonu kasasındakileri dökerek ilerlemişti.

Görüntülerin yayınlanmasından sonra harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik magandası iki kamyon şoförünü gözaltına aldı. Hafriyat kamyonuyla makas attığı için gözaltına alınan kamyon şoförü Ramazan O.'nun işlemleri Sivil Trafik Amirliğinde yapıldı. Ehliyeti bulunmadığı öğrenilen sürücü Ramazan O.'ya ceza yağdı.