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Magandalık yaptı, cinayet işledi yetmedi ailesini de alıp 3 il boyunca kaçtı! Kan donduran cevap!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2018 05:44 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir kahvehane önünde baba ve oğluna silahla saldıran Hikmet Usta saldırıdan sonra ailesini alarak kaçmaya başladı. Sakarya’dan çıkış yapan katil zanlısı Yalova’da uzun kovalamaca ardından yakalanamayınca 3 saatin sonunda Bursa polisi tarafından nefes kesen bir operasyon ile gözaltına alındı. Sakarya’ya götürmek için emniyetten çıkarılan şüpheli, gazetecilerin sorusuna, "İstersen aynısını sana da yaparım, alkol aldım gel senide vurayım" diye tepki gösterdi.

Magandalık yaptı, cinayet işledi yetmedi ailesini de alıp 3 il boyunca kaçtı! Kan donduran cevap!

Olay Sakarya’nın Hendek ilçesi Beştepeler Caddesi’nde bulunan bir kahvehanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde alkol aldığı iddia edilen Hikmet Usta isimli şahıs belinde bulundurduğu silahı çıkartarak havaya ateş açtı.

BABA ÖLDÜ, OĞLU İSE AĞIR YARALI

Oradan geçen 43 yaşındaki Kadir S. ile 17 yaşında ki oğlu Burhan S.’nin tepki göstermesi üzerine saldırgan şahıs elindeki silahı doğrultarak 5 el ateş açtı. Katil zanlısı 17 yaşındaki Burhan S.’ye silah doğrultunca baba Kadir S. Oğlu için kendini siper etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan baba ve oğul yapılan ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesine götürüldü.Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen baba Kadir S. hayatını kaybederken oğlu Burhan S.’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

AİLESİNİ ALIP ŞEHİRDEN KAÇTI

Olayın ardından çevrede bulunan görgü tanıklarının ifadesini alan ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler katil zanlılar tespit ederek takip altına aldı. İşlediği cinayetin ardından eve gidip ailesini alan Hikmet Usta (51), 34 RB 7861 plakalı bir otomobile binerek kaçtı.

BURSA'DA OPERASYONLA YAKALANDI

Sakarya’dan kaçan zanlılar Yalova polisine uzun kovalamaca yaşattıktan sonra Bursa’ya giriş yaptı. Sakarya ekipleri ile iletişime geçen Bursa polisi, Hikmet Usta ve aynı araçta bulunan 5 şahsı Bursa’nın girişinde nefes kesen bir operasyon ile gözaltına aldı. Yakalanan şahıslar Sakarya polisine teslim edilmek üzere Görükle’de bulunan karakola getirildi. Ayrıca olay yerinde bulunan bazı görgü tanıklarının ifadesinde alkollü olduğu iddia edilen ve havaya ateş eden saldırgana baba ile oğlunun tepki gösterdiği; saldırganın baba ve oğluna 5 el ateş ettiği ve baba Kadir S.’nin oğlunu korumak için siper olduğu öğrenildi.

"AYNISINI SANA DA YAPARIM"

Sakarya İline sevk edilmek için emniyetten çıkarılan Hikmet Usta, basın mensuplarının "Neden yaptın, neden vurdun" sorusuna, "İyi çekin, istersen aynısını sana da yaparım, alkol aldım gel senide vurayım" diye tepki gösterdi.

Şüpheli şahıs ve ailesi sorgulanmak üzere Sakarya’dan gelen polis ekiplerince Sakarya iline götürüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sakarya hendek silahlı saldırı cinayet

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ne olacak seçimden sonra af var hiç merak etme azami 5 ay sonra evdesin
yaşamaması gereken bir mahlukat daha.
ömür boyu hapis cezası alır inşallah, babaya allah rahmet eylesin. bu adamın yaşaması nefes alması rahatsızlık veriyor insana...
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