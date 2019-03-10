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Mağarada kuyuya düşen şahsı itfaiye ekipleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 14:47 | Son Güncelleme

Mersin‘in Tarsus ilçesinde ziyaret için gittiği Eshab-ı Kehf Mağarası’nda 3 metrelik çukura düşerek sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin çabası ile kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Murat Kılıçkıran adlı şahıs, yakınlarıyla birlikte ziyaret için gittiği Tarsus ilçesindeki Eshab-ı Kehf Mağarası’nda dengesini kaybedip, 3 metre derinliğindeki çukura düşerek sıkıştı.

Mağarada kuyuya düşen şahsı itfaiye ekipleri kurtardı

Mersin‘in Tarsus ilçesinde ziyaret için gittiği Eshab-ı Kehf Mağarası’nda 3 metrelik çukura düşerek sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin çabası ile kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Murat Kılıçkıran adlı şahıs, yakınlarıyla birlikte ziyaret için gittiği Tarsus ilçesindeki Eshab-ı Kehf Mağarası’nda dengesini kaybedip, 3 metre derinliğindeki çukura düşerek sıkıştı. Düştüğü yerde hareketsiz kalan şahsın yardımına, yakınlarının haber vermesi üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yetişti. Boynu zedelenerek yaralanan Kılıçkıran, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mağarada kuyuya düşen şahsı itfaiye ekipleri kurtardı

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