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  4. Mağazadan elbise 'çalan' haylaz kedi kameraya böyle yakalandı

Mağazadan elbise 'çalan' haylaz kedi kameraya böyle yakalandı

01.10.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde esnafın ‘Paşa’ ismini koyduğu haylaz kedi, mağazanın önünde askıda duran elbiseyi alıp götürdü. Yaşanan olaya ilk başta inanamadığını söyleyen mağaza sahibi, kedinin elbiseyi sürüklediğini gördüğünde yaşadığı şaşkınlığı anlattı.

Olay, Akyazı ilçe merkezinde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Esnafın ‘Paşa’ ismini verdiği haylaz kedi mağazanın önünde askıda duran elbiseyi alıp koşarak uzaklaştı. O esnada sokaktan geçen ve olayı gören vatandaş durumu mağaza sahibi İbrahim Akgün’e bildirdi. Mağazadan dışarıya çıkan Akgün, kedinin elbiseyi sürüklediğini görünce şaşkınlık yaşadı. Daha sonrasında güvenlik kamerası görüntülerini izleyen mağaza sahibinin şaşkınlığı adeta ikiye katlandı. Yaramaz kedinin farklı bir zamanda da dükkanda kilitli kaldığını söyleyen Akgün, yaşanan olayı anlattı.

GÜLÜMSETEN HIRSIZLIK KAMERADA

Öte yandan kedinin elbiseyi alıp götürdüğü anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; kedinin mağazanın önünde askıda bulunan elbiselerin altında bir süre oynaması ve sonrasında elbiselerden biri ağzına alıp hızla kaçtığı görüldü. Görüntülerinin devamında da, kedinin elbiseyi alıp kaçtığını gören vatandaşın, dükkan sahibini uyarması ve yaşanan olay sebebi ile yaşanan şaşkınlık yer aldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya kedi
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