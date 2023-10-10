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MAGNUM PORSCHE TAYCAN ÇEKİLİŞİ canlı izlenir mi? Magnum Porsche çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

10.10.2023 12:34 | Son Güncelleme:
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Magnum Porsche Taycan çekilişi için heyecan dorukta. Magnum 6. dönem çekiliş sonuçları için sadece saatler kaldı. Magnum Porsche Taycan Model Otomobil ve 100 bin TL bakiyeli Magnum kartları yapılan çekişin ardından sahiplerini bulacak. Noter huzurunda gerçekleşen Magnum çekiliş sonucunu merak edenler Magnum Porsche çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Magnum çekilişi canlı izlenebilir mi? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte tüm detaylar...

MAGNUM PORSCHE TAYCAN ÇEKİLİŞİ canlı izlenir mi? Magnum Porsche çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Magnum çekiliş sonuçları, noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekilişin ardından açıklanacak. Çubuklarda çıkan kodları Magnum.com.tr ya da SMS aracılığıyla gönderen müşteriler, Magnum çekiliş sonuçlarını büyük bir heyecanla bekliyorlar. 10 Ekim Salı günü yapılacak ilk çekilişte 6.Dönem Param Card kazananları belli olacak. Peki, Magnum Porsche çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte çekilişe dair tüm detaylar...

MAGNUM PORSCHE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

6.Dönem Çekilişi 10 Ekim 2023 tarihinde, saat 11:00'de noter huzurunda ve isteyenlerin katılımına açık olarak yapıluyor. Tüm dönemleri kapsayan çekiliş ise yine 10.Ekim.2023 tarihinde, son dönem çekilişini takiben yarım saat sonra, saat 11:30’da yapılacak.

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MAGNUM PORSCHE TAYCAN ÇEKİLİŞİ CANLI İZLENİR Mİ?

  1. Dönem için Magnum Porsche çekilişi 10.10.2023 saat 11:30'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ("U2") Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda gerçekleştiriliyor. İsteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek çekilişi canlı takip etmek isteyenler kurayı izlemeye gidebilecek.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Magnum Card 6. dönem ve Porsche çekiliş sonuçları 15.10.2023 tarihinde Magnum sayfasından açıklanacaktır.

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