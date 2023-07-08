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  4. Mahalle bekçileri tarafından yakalandı: 32 suç kaydı olduğu ortaya çıktı!

Mahalle bekçileri tarafından yakalandı: 32 suç kaydı olduğu ortaya çıktı!

08.07.2023 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 32 suç kaydı bulunan ve silahla tehdit suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Mahalle bekçileri tarafından yakalandı: 32 suç kaydı olduğu ortaya çıktı!

Şanlıurfa'da suç makinesi mahalle bekçilerinden kaçamadı. Yakalanan zanlının 32 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri, devriye sırasında şüphe üzerine durdurdukları şahsın üzerini arayarak, kimlik taramasından geçirdi. Yapılan taramada, şüphelinin hırsızlık, kasten yaralama, yağma ve resmi belgede sahtecilik gibi 32 ayrı suçtan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Şanlıurfa Ceylanpınar

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