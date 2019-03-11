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Mahalle muhtarı ile din görevlisi arasında "sela" kavgası iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 18:13 | Son Güncelleme

Mahalle muhtarı ile din görevlisi arasında "sela" kavgası iddiası

Ordu'nun Ünye ilçesinde, mahalle muhtarının "sela okuma" meselesi nedeniyle tartıştığı din görevlisini darbettiği ileri sürüldü.

İddiaya göre, ilçenin Taflancık Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Mutlu, cenaze selası okutmak için mahallenin cami imam hatibi Abdurrahman Sayım'ı telefonla aradı.

Sayım'a telefonla ulaşamamasının üzerine muhtar Mutlu, mahalleden başka birine selayı okuttu.

Selayı duyan imamın camiye gelmesi üzerine tartışma çıktı.

İmam Sayım, caminin avlusundaki lojmanında olduğunu, neden kapısının çalınmadan başka birisine sela okutulduğunu sorması üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine muhtar Mutlu, din görevlisi Sayım’ı darbetti.

İmamın arayıp haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
darp din görevlisi mahalle muhtarı Ünye

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