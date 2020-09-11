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  4. Mahalleli isyan etti! Çırılçıplak oyun parkında gezdi

Mahalleli isyan etti! Çırılçıplak oyun parkında gezdi

İLGİNÇ HABERLER  | 11.09.2020 11:17 | Son Güncelleme

Sivas'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde oyun parkında çırılçıplak dolaşan kişi bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen kişi nedeniyle oyun parkına çocuklarını getirmeyen korkan vatandaşlar, duruma isyan etti. Yardım beklediklerini söyleyen bölge esnafı, akli dengesinin yerinde olmadığını düşündükleri kişi ile baş edebilecek güçlerinin olmadığını anlattı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde akli dengesinin bozuk olduğu düşünülen madde bağımlısı şahıs, çocuk parklarında soyunuyor. Şahsın geçtiğimiz günlerde oyun parkında soyunduğu anlar cep telefonuyla görüntülenirken, bu durum çocuklarını oyun oynamak için parklara yollayamayan mahalle halkını isyan ettirdi. Mahalle esnaflarından Muhammed Bozkuş, yetkililerden yardım istediğini belirterek, “Bu parkta karşıda biz sanayi esnafıyız. Burada birkaç gündür bir tinerci var, mahallenin eski tinercilerinden. Yeni çıktı piyasaya. Yıllardan beri Samsun’da tedavi olduğunu biliyorduk. Dün bayağı çıplak bir vaziyette burada dolaştı, elbiselerini çıkardı. Karşısı aile apartmanı, biz burada esnafız. Çocuklar geliyor, kadınlar geliyor buraya. Komple çıplak geliyor. Ben söylemeye utanıyorum. Etik bir şey değildi. Bunun için sayın valimizden, emniyet güçlerimizden yardım talep ediyoruz. Çünkü bizim buna yapabilecek bir şeyimiz yok. Akli dengesi yerinde değil. Biz boya işiyle uğraşıyoruz. Öğrense gelse bizim başımız belaya gider. Bu da olayın ayrı bir boyutu yani. O yüzden yardım istiyoruz. Ya da buraya bir bekçi istiyoruz’’ dedi.

"VATANDAŞLAR ÇOCUKLARINI PARKA GETİREMİYOR"

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Selami Yörük ise çıplak adamın görüldüğü parklardan geçerken bile tedirginlik yaşadıklarını belirterek, “Can güvenliğimiz yok. Akşamları gerektiği yerde geç çıkıyoruz. Evimize giderken buradan geçmeye korkuyoruz. Aynı zamanda ustanın da bahsettiği gibi. Tiner bizim de ilgi alanımız, iş için kullanıyoruz. Dükkanda genç çıraklarımız var, onlar da hiçbir şey yapamazlar. Biz 5-10 kişi baş edemeyiz onunla. Öyle kapasitedeki insana güç yetmesi imkansız. Sayın valimizden yardım istiyoruz. Samsun’dan geldiyse alsınlar buradan. Orada akıl hastanesi mi var? Ne var ise götürsün. Gelmiş tamamen çıplak bir vaziyette buraya. Arkadaşlar görmüş videosunu çekmiş. Buralar aile mahallesi, aynı zamanda işlek bir cadde. İnsan eksik olmuyor ki buradan. İnsanlar çocuklarını parka getiremiyor artık. Çocukların burada olacağı saatte kimse yok“ ifadelerini kullandı.

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İHA

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