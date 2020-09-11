Mahalleli isyan etti! Çırılçıplak oyun parkında gezdi

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde akli dengesinin bozuk olduğu düşünülen madde bağımlısı şahıs, çocuk parklarında soyunuyor. Şahsın geçtiğimiz günlerde oyun parkında soyunduğu anlar cep telefonuyla görüntülenirken, bu durum çocuklarını oyun oynamak için parklara yollayamayan mahalle halkını isyan ettirdi. Mahalle esnaflarından Muhammed Bozkuş, yetkililerden yardım istediğini belirterek, “Bu parkta karşıda biz sanayi esnafıyız. Burada birkaç gündür bir tinerci var, mahallenin eski tinercilerinden. Yeni çıktı piyasaya. Yıllardan beri Samsun’da tedavi olduğunu biliyorduk. Dün bayağı çıplak bir vaziyette burada dolaştı, elbiselerini çıkardı. Karşısı aile apartmanı, biz burada esnafız. Çocuklar geliyor, kadınlar geliyor buraya. Komple çıplak geliyor. Ben söylemeye utanıyorum. Etik bir şey değildi. Bunun için sayın valimizden, emniyet güçlerimizden yardım talep ediyoruz. Çünkü bizim buna yapabilecek bir şeyimiz yok. Akli dengesi yerinde değil. Biz boya işiyle uğraşıyoruz. Öğrense gelse bizim başımız belaya gider. Bu da olayın ayrı bir boyutu yani. O yüzden yardım istiyoruz. Ya da buraya bir bekçi istiyoruz’’ dedi.