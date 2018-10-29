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Mahalleli suç üstü yakaladı! Ellerine poşet eldiven bile geçirmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 05:02 | Son Güncelleme

Adana’da klima demirlerini çalmaya çalışan hırsız vatandaşlar tarafından suçüstü yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Hırsızın parmak izi bırakmamak için giydiği poşet eldiven ise dikkat çekti.

Mahalleli suç üstü yakaladı! Ellerine poşet eldiven bile geçirmiş

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 64014 sokak içerisinde klima demirleri çalmayan çalışan ismi öğrenilmeyen bir kişi vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı. Yakalayan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

HIRSIZ ELLERİNE GİYDİĞİ POŞET ELDİVENLE YAKALANDI

Suçüstü yakalanan hırsızın üzerinde polis arama yaptığında pense buldu. Daha sonra bulunan çantada ise başka yerlerden kestiği demirler bulundu. Bunun yanı sıra hırsız, parmak izi bırakamamak için giydiği poşet eldiveni de polisin gözünden kaçmadı. Gözaltına alınan hırsız Şehit Erdoğan Çıtak Yarbaşı Polis Merkezine götürüldü.

Öte yandan, ismi öğrenilmeyen şahsın çok sayıda hırsızlıktan kaydığı olduğu belirlendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana klima hırsız poşet eldiven

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