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Mahalleliden okul talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 14:01 | Son Güncelleme

Batman merkezde bulunan Bahçelievler Mahallesi’nde eğitim gören öğrenciler ve velileri mahallelerinde okul eksikliğinin olduğunu belirterek okul talebinde bulundu.Bahçelievler Mahallesi’nde ikamet eden öğrenciler ve velileri, okul ihtiyacı nedeniyle toplandı.

Mahalleliden okul talebi

Batman merkezde bulunan Bahçelievler Mahallesi’nde eğitim gören öğrenciler ve velileri mahallelerinde okul eksikliğinin olduğunu belirterek okul talebinde bulundu.
Bahçelievler Mahallesi’nde ikamet eden öğrenciler ve velileri, okul ihtiyacı nedeniyle toplandı. Mahallede bulunan belediyeye ait eski ilçe otogarının yerine okul yapılmasını isteyen öğrenci velileri, o bölgenin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verilmesini ve buranın okul yapılmasını istedi. Veliler okul öncesi öğrencilerin okul bahçesinde bulunan konteynerde eğitim verildiğini ifade etti.
Konuyla ilgili konuşan Bahçelievler Mahallesi muhtar adayı Metin Özdal, Batman’da bütün okulların normal eğitim standardında olduğunu söyledi. Özdal, "Öğrencilerimiz sabah saat 06.00’da kalkıp okula gelmeleri ve görüştüğümüz öğretmenlerle ne kadar sağlıklı bir eğitim vereceklerini öğretmenlerde dile getirmek istiyorlar. İlköğretim okulu tarafında bin 300 öğrenci bulunmakta ve ortaokulu tarafında bulunan öğrenci sayısı bin 500’dür. İlkokulumuz 40 yıllık bir binadır ve mahallemize şu anda yetersiz kalmaktadır. Valimizden ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ricamız mahallemizde bulunan eski İlçe otogarın arazisine okul yapılmasıdır. Bahçelievler Mahallesi her gün gelişmektedir. Mahallemizde her yıl 350 öğrenci artmaktadır ve okullumuz yetersiz kalıyor. Şu an ki öğrenci nüfusu öğrenci kapasitesini kaldıramıyor ve konteynerlerde ders görülüyor. Bahçede bulunan konteynerde okul öncesi hazırlık dersi görülmektedir. Valimizden ve yetkililerden bu konuyu dikkate almalarını istiyoruz" dedi.
Öğrenci velisi Leyla Begik de eski ilçe otogarı arazisinin Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verilmesini istediklerini söyledi. Begik, "Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından mahallemize okul yapılmasını talep ediyoruz. Öğrencilerimi için daha verimli olacağını düşünüyoruz. Mahalleli olarak okul talebimizin dikkate alınmasını rica ediyoruz” diye konuştu.

Mahalleliden okul talebi

Mahalleliden okul talebi

Mahalleliden okul talebi

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