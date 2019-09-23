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Mahallenin kullandığı 50 yıllık yol kullanıma kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 19:42 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 50 yıldır iki mahalleyi birbirine bağlayan yol, arsa sahibince 'özel mülkiyettir' yazılı tabelayla kapatıldı.  Erdemli'deki Tömük Güney Mahallesi'nin yolu, mülk sahibince önce kum yığınıyla kapatıldı ardından iş makinesiyle kazdırılarak bahçe kurulup fidan dikildi.

Mahallenin kullandığı 50 yıllık yol kullanıma kapatıldı

Mustafa ERCAN- Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 50 yıldır iki mahalleyi birbirine bağlayan yol, arsa sahibince 'özel mülkiyettir' yazılı tabelayla kapatıldı.
Erdemli'deki Tömük Güney Mahallesi'nin yolu, mülk sahibince önce kum yığınıyla kapatıldı ardından iş makinesiyle kazdırılarak bahçe kurulup fidan dikildi. Yolun kendi arsasından geçtiğini ve özel mülkiyeti olduğunu iddia eden mülk sahibine halk tepki gösterdi. Yetkililer önümüzdeki günlerde konu ile ilgili inceleme yapmaya hazırlanırken, halk da yolun bir an önce trafiğe açılmasını istiyor.
Mahalle sakini Halil Çoban (63), yolun 50 yıl önce imece usulüyle açıldığını belirterek, "50 yıldır bu yoldan geçiyorum. Okula, çarşıya, şehre buradan gittim, geldim. Yıllardır kullandığım yol bir gün sabah uyandığımda baktım ki kapalı, kazılmış. Biran önce yolumuzun açılmasını istiyoruz. Arazi sahibi daha önce yoktu. 20 yıl sonra buraya geldiler. Allah göstermesin bir hastamız olsa, ambulans gelemez. Yangın olsa itfaiye gelemez" dedi.
Ertuğrul Erbaş ise, 50 yıl önce bölgede yaşayanların yolu kazma kürek ile açtığını ifade ederek, "15- 20 yıl önce arazi sahipleri buraya gelerek bahçe yaptı. Şimdi de yolun bahçeden geçtiğini iddia ediyorlar. İşin garip tarafı Güney Mahallesi'ndeki bu yol herkesin tapulu arazisinin içinden geçiyor. Herkesin mi yolu kapatması gerekiyor. Bu işe bir anlam veremedik. Yol nedeni ile çocuklar okula gidemiyor, fırıncı ekmek getirmiyor. Sağlık hizmeti alamıyoruz, mağdur olduk" diye konuştu.
Burhan Demirer de, zor şartlar da ulaşım sağladıklarını söyleyerek "Bu yolun tapularda geçmesi mahallenin genelinde var. Sadece bu parselle ilgili değil" dedi.
Ali Yanbas ise, yolun kapanmasını Hasrettin Hoca fıkrasına benzeterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Geçen gün eşim hastalandı. Ambulansı aradık, 5 dakika da geleceği yolun yarım saatte bulamadı. Ambulansa eşlik edip getirdik. Çocuklarımız okula gidemiyor. Yetkililerin bu konuya bir çözüm bulması gerekir. Yaşananlar nedeni ile bütün mahalle halkı gergin durumda."

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Mahallenin kullandığı 50 yıllık yol kullanıma kapatıldıMahallenin kullandığı 50 yıllık yol kullanıma kapatıldıMahallenin kullandığı 50 yıllık yol kullanıma kapatıldıMahallenin kullandığı 50 yıllık yol kullanıma kapatıldı

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