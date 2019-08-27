HABER

Mahalleye dönüşen köylerde su tarifesi değişti 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 12:52 | Son Güncelleme

BU yıl yapılan yasa değişikliğiyle 2004'te kabul edilen 5216 sayılı 'Büyükşehir Yasası' kapsamında, köyden mahalleye dönüştürülen yerlere tanınan su indirimi kaldırıldı.

Mahalleye dönüşen köylerde su tarifesi değişti 

İZMİR, (DHA) - BU yıl yapılan yasa değişikliğiyle 2004'te kabul edilen 5216 sayılı 'Büyükşehir Yasası' kapsamında, köyden mahalleye dönüştürülen yerlere tanınan su indirimi kaldırıldı. İzmir'de 239 eski orman köyü, 1 Eylül'den itibaren bu uygulamadan etkilenecek ve normal su tarifesine geçecek.
19 Temmuz 2019 tarihli ve 30386 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan, 7186 sayılı 'Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 33'üncü maddesi gereği, 5216 sayılı yasa ile köyden mahalleye dönüştürülen yerlere tanınan su indirimi kaldırıldı. 2004 yılında kabul edilen 5216 sayılı 'Büyükşehir Yasası' ile tüzel kişiliği kaldırılarak, mahalleye dönüştürülen yerlerde indirimli su fiyatı uygulanıyordu. İZSU Genel Müdürlüğü'nce yasa değişikliğinden Menemen, Foça, Buca, Bornova, Torbalı, Menderes, Seferihisar, Çiğli, Karşıyaka, Karabağlar ve Güzelbahçe ilçelerine bağlı eski orman köylerinin tamamının, Bayındır ilçesine bağlı 24, Urla ilçesine bağlı 13, Aliağa ilçesine bağlı 16, Selçuk ilçesine bağlı 2, Kemalpaşa ilçesine bağlı 41 eski orman köyü olmak üzere toplam 239 köyün etkileneceği bildirildi.
Yasa değişikliği nedeniyle 239 yerleşim yerinde daha önce metreküp fiyatı kademesiz 1,08 TL olan su tarifesi, 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren iptal edilecek. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından kent genelinde uygulanan mevcut su tarifesi buralarda da geçerli olacak. Mevcut tarifeye göre, 0 ile 13 metreküp arası su kullanımında metreküp başına 4,33 TL, 14 ile 20 metreküp arası kullanımda 4,69 TL, 20 metreküp üstündeki kullanımda 9,65 TL ve iş yerlerinde kademesiz olarak 11,06 TL'lik fiyatlar geçerli olacak.
İZSU Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında yasa değişikliği nedeniyle su tarifelerinin zorunlu olarak değiştiği, 2012 yılında çıkan 6360 sayılı yasaya göre tüzel kişiliği kaldırılarak, mahalleye dönüştürülen yerlerde ise indirimli tarifenin devam edeceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Mahalleye dönüşen köylerde su tarifesi değişti Mahalleye dönüşen köylerde su tarifesi değişti

Sıfır araç aldı! Muayeneye gittiğinde hayatının şokunu yaşadı Sıfır araç aldı! Muayeneye gittiğinde hayatının şokunu yaşadı
Tarlada tellere dolanan peçeli baykuş kurtarıldıTarlada tellere dolanan peçeli baykuş kurtarıldı
Mardin Valisi Yaman: Hiçbir dönemimizde kişiye özel yüksek meblağlı bir hediye verilmemiştirMardin Valisi Yaman: Hiçbir dönemimizde kişiye özel yüksek meblağlı bir hediye verilmemiştir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Lüks sitede 176 bin liralık şok

Lüks sitede 176 bin liralık şok

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

15 ilde dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

15 ilde dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan THK ve Kızılay Derneği eski yöneticileri hakkında suç duyurusu

THK ve Kızılay Derneği eski yöneticilerine suç duyurusu

Son dakika: FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

Ekrem İmamoğlu: O konuda arkadaşlarımı her gün silkeliyorum

'O konuda arkadaşlarımı her gün silkeliyorum'

Sakarya'da kenevir ekili araziye tuzak kurmuşlar

Böylesi ilk kez görüldü! Ekiplerin dikkati ortaya çıkardı

Sağlık Bakanı Koca'dan yüz nakli olmayı bekleyen Leyla ile ilgili açıklama

Türkiye'nin seferber olduğu Leyla için flaş açıklama

Zonguldak'ta 3 çocuk annesi kadına baltalı saldırı!

Baltalı saldırıya maruz kaldı: Sonum Emine Bulut gibi olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.