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Mahathir Hamas heyetiyle görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 16:50 | Son Güncelleme

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Hamas'ın eski siyasi büro başkanı Halid Meşal ve beraberindeki heyetle bir araya geldi

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Hamas'ın eski siyasi büro başkanı Halid Meşal ve beraberindeki Hamas liderlerini ağırladı.

İdari başkent Putrajaya'daki başbakanlık ofisinde gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Meşal, İsrail işgaline karşı Filistin'e yönelik desteklerinden ötürü Mahathir'e şükranlarını sunduklarını belirtti.

İsrail'in bölgedeki politikalarının Kudüs'ün kimliğini değiştirmeyi ve Gazze halkını bastırmayı hedeflediğini ifade eden Halid Meşal, "Müslüman dünyanın büyük liderlerinden biri olarak Mahathir'in, Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırıların durmasında etkili olabileceğini umuyoruz." dedi.

Meşal, "Aynı zamanda ABD'nin Filistinlilerin mücadelesini bitirmeyi amaçlayan 'yüzyılın anlaşması' hakkında konuştuk. İsrail'in işgalini sona erdirip haklarımızı geri kazanmak için Müslüman aleminin ve tüm dünyanın desteğini beklediğimizi dile getirdik." şeklinde konuştu.

- Filistinli öğrencilere burs imkanı

Malezya lideriyle görüşmesinin olumlu geçtiğini belirten Halid Meşal, Malezya halkının Filistin mücadelesine desteğinden memnun olduklarını söyledi.

Öte yandan, Malezya Başbakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Mahathir'in, Malezya'daki 12 üniversitede Filistinli öğrencilere üniversite, yüksek lisans ve doktora için burs imkanı sağlama taahhüdü verdiği belirtildi.

Malezya Eğitim Bakanlığınca organize edilecek burs programı kapsamında, hükümetin ülkede Filistinlilere yardım vazifesi gören Malezya Filistin Kültür Kuruluşuna (PCOM) eğitim desteği olarak 11 milyon Malezya ringgiti (16 milyon TL) ödeyeceği ifade edildi.

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