Mahathir Hamas heyetiyle görüştü

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Hamas'ın eski siyasi büro başkanı Halid Meşal ve beraberindeki Hamas liderlerini ağırladı.

İdari başkent Putrajaya'daki başbakanlık ofisinde gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Meşal, İsrail işgaline karşı Filistin'e yönelik desteklerinden ötürü Mahathir'e şükranlarını sunduklarını belirtti.

İsrail'in bölgedeki politikalarının Kudüs'ün kimliğini değiştirmeyi ve Gazze halkını bastırmayı hedeflediğini ifade eden Halid Meşal, "Müslüman dünyanın büyük liderlerinden biri olarak Mahathir'in, Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırıların durmasında etkili olabileceğini umuyoruz." dedi.

Meşal, "Aynı zamanda ABD'nin Filistinlilerin mücadelesini bitirmeyi amaçlayan 'yüzyılın anlaşması' hakkında konuştuk. İsrail'in işgalini sona erdirip haklarımızı geri kazanmak için Müslüman aleminin ve tüm dünyanın desteğini beklediğimizi dile getirdik." şeklinde konuştu.

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Malezya lideriyle görüşmesinin olumlu geçtiğini belirten Halid Meşal, Malezya halkının Filistin mücadelesine desteğinden memnun olduklarını söyledi.