Mahir Ünal: “Recep Tayyip Erdoğan’a her zamankinden daha çok sahip çıkacağız”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Biz bin yıldan beri bu topraklarda bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. Eğer onlar hedefine Türkiye’yi ve Erdoğan’ı koydular ise biz Recep Tayyip Erdoğan’a her zamankinden daha çok sahip çıkacağız” dedi.

Karaman’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin il başkanlığı tarafından Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Konuşmasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek başlayan Ünal, “Birileri beka meselesi dediğimizde bize diyorlar ki ‘ne bekası.’ Biz bin yıldan beri bu topraklarda bir bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. Bu topraklarda yaşayan hiç kimse boyun eğmedi. Ne haçlılara boyun eğdi, ne de eşkıyalara boyun eğdi. Bağımsızlığı bu topraklarda karakter haline getirdi bu millet. Ve şimdi biz 15 Temmuz’u yaşamadık mı, biz 4 tane terör örgütüyle mücadele etmiyor muyuz? Biz çocuklarımız bu topraklarda bağımsız yaşasın diye bu kavgayı vermiyor muyuz? Şimdi Bay Kemal’e soruyorlar, diyorlar ki Türkiye’nin beka meselesi var mı? Diyor ki Türkiye’nin beka meselesi yok. Diyorlar ki peki bu Suriye YPG, PKK, diyor ki onlar bize saldırmaz ki diyor. Şimdi doğru onlar sana saldırmaz çünkü sen onlardan bahsederken, arkadaşlar diye bahsediyorsun. O yüzden sana saldırmazlar” dedi.