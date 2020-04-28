HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mahkeme Kadir Şeker ile ilgili kararını verdi

Mahkeme Kadir Şeker ile ilgili kararını verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 09:36 | Son Güncelleme

Konya'da sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in (20) yargılanmasına başlandı. Sabah saatlerinde kaldırıldığı hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan ve cezaevinde karantinaya alınan Şeker, duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Mahkeme Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 24 Haziran'a erteledi.

Olay, 5 Şubat akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe D. evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker, olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

19 YILA KADAR YARGILANACAK

Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın müebbet hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca 'Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. İddianameyi kabul eden 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşma için 29 Nisan'ı belirledi. Daha sonra ise duruşma bugün saat 11.30'a alındı.

KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Kadir Şeker'in rahatsızlanması üzerine sabah saatlerinde götürüldüğü hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Cezaevine geri getirilen Şeker, tek kişilik koğuşta karantinaya alındı.

KARANTİNA ALTINDA SEGBİS İLE DURUŞMAYA KATILDI

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece tutuklu sanık Kadir Şeker'in avukatları Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, Hasan Hüseyin Uyar ve Seyhan Candan katıldı. Öldürülen Özgür Duran'ın avukatı ise gelmedi. Tedbirler nedeniyle sanığın getirilmeden yapılması planlanan duruşmaya, Kadir Şeker, cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Eldiven ve maske takan Şeker, önceki ifadelerini tekrar ettiğini, savunmasını ayrıntılı olarak yüzyüze yapmak istediğini ve tahliyesini talep ettiğini söyledi. Ayrıca sağlık durumunun iyi olduğunu ve yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine başka bir koğuşta karantinaya alındığını ifade etti.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, mevcut delilleri göz önüne alarak, Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 24 Haziran'a erteledi. Mahkeme heyeti ayrıca Şeker'in tutukluluk halinin 27 Mayıs günü dosya üzerinden incelenmesini de karara bağladı.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü
Metroda korku dolu anlar! Raylara düştüMetroda korku dolu anlar! Raylara düştü
Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...
Anahtar Kelimeler:
Kadir Şeker koronavirüs Özgür Duran

En Çok Okunan Haberler

Yurt dışından Türkiye'ye getirildi, söyledikleri pes dedirtti

Yurt dışından Türkiye'ye getirildi, söyledikleri pes dedirtti

Pentagon resmen yayınladı! Pilotlar çekti

Pentagon resmen yayınladı! Pilotlar çekti

Sibel Can yakın dostu Nur Yerlitaş'a böyle veda etti!

Sibel Can yakın dostu Nur Yerlitaş'a böyle veda etti!

'Polisler iğrençsin dedi!' Bakan Soylu açıklaması

'Polisler iğrençsin dedi!' Bakan Soylu açıklaması

Normale dönüş için şehirlerde 5 gün şartı!

Normale dönüş için şehirlerde 5 gün şartı!

Antalya’da genç kadının feci ölümü! Fotoğraf çektirirken...

Antalya’da genç kadının feci ölümü! Fotoğraf çektirirken...

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Playstation 4

Playstation 4

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı! Şaşkınlık içinde izlediler

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı! Şaşkınlık içinde izlediler

İşte Süper Piyango'da kazandıran rakamlar!

İşte Süper Piyango'da kazandıran rakamlar!

Diğer Haberler
Kanal 7 haber spikeri Hülya Seloni: Ailece korona olduk

Ünlü spiker duyurudu: Ailece korona olduk

Doç. Dr. Haluk Zülfikar: Temmuzda vaka sayısının ikili hanelere gelmesini bekliyoruz

'Temmuzda vaka sayısının ikili hanelere gelmesini bekliyoruz'

Son dakika! Beylikdüzü'nde korkutan doğalgaz patlaması

Beylikdüzü'nde korkutan doğalgaz patlaması

Koronavirüsü yenen tıbbi sekreter: Çok zorlu geçti

Koronavirüsü yenen tıbbi sekreter: Çok zorlu geçti

Son dakika: M4 kara yolunda Rusya ile 6'ıncı ortak devriye

M4 kara yolunda Rusya ile 6'ıncı ortak devriye

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı

Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.