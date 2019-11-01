Mahkemeden Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Emin\u00f6n\u00fc'nde bal\u0131k ekmek satan teknelerin kira s\u00f6zle\u015fmesi bug\u00fcn dolarken; \u0130BB, bal\u0131k ekmek satan i\u015f yerlerine 1 Kas\u0131m'a kadar s\u00fcre verip d\u00fckkanlar\u0131n\u0131 bo\u015faltmas\u0131n\u0131 istemi\u015fti.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor... Y\u0131llard\u0131r izini s\u00fcr\u00fcyorlard\u0131! \u0130lk izlere orada rastland\u0131UNESCO, K\u0131r\u015fehir m\u00fczi\u011fini tescillediDamad\u0131n\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 cihazla hayvanlar\u0131n\u0131 takip ediyor
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