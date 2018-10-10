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Mahkemeden konsomatris anne kararı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 07:39 | Son Güncelleme

İzmir'de bir barda konsomatrislik yapan 39 yaşındaki R.E ile aynı yaştaki eşi H. E. 6 yıllık evliliklerini bitirmeye karar verdi. Mahkemeden küçük çocuklarının velayeti için ise dikkat çeken bir karar çıktı.

Mahkemeden konsomatris anne kararı!

5 yaşındaki oğlu O.E.'yi de alarak İzmir'deki annesinin yanına dönen R. E., Ocak 2016'da mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı. Eşinin kendisine şiddet de uyguladığını iddia eden genç kadın, oğlunun velayetini istedi.

İddiaları reddeden H.E., eşinin alkollü mekanlarda çalıştığını bu nedenle oğulları O. E.'nin velayetinin kendisine verilmesini talep etti.

ÇOCUĞUN VELAYETİ ANNEYE VERİLDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, İzmir 16. Aile Mahkemesi'nin kadın hakimi Hülya Gözel ise "Anne ne iş yaparsa yapsın, bir çocuğun en az 12 yaşına kadar anne şefkati ve sevgisine ihtiyacı vardır. O. E. anne ilgi ve şefkatine yoğun olarak ihtiyaç duyacak yaşta olduğu için, alıştığı düzen ve ortam içinde bırakılmasının fiziksel ve ruhsal gelişimi açısından yerinde olacaktır" diyerek, çocuğun velayetini anneye verdi.

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izmir konsomatris mahkeme

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