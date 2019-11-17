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Mahkûm gençler gençlik kampına gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 13:05 | Son Güncelleme

ADALET Bakanlığı'nın cezaevinde kalan gençlere yönelik başlattığı, 'Kapılar Kapanmasın' projesi kapsamında İzmir ve Ankara'da eğitimevinde kalan gençler sportif faaliyetlerden yararlanmak için gençlik kampına gönderildi.

Mahkûm gençler gençlik kampına gönderildi

ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanlığı'nın cezaevinde kalan gençlere yönelik başlattığı, 'Kapılar Kapanmasın' projesi kapsamında İzmir ve Ankara'da eğitimevinde kalan gençler sportif faaliyetlerden yararlanmak için gençlik kampına gönderildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında tutuklu ile hükümlülere yönelik eğitsel ve sportif faaliyetler düzenlemesi için işbirliği protokolü imzalandığı hatırlatıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından, 'Kapılar Kapanmasın' projesinin imzalandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Adalet Bakanlığı, cezaevinde kalan gençlerin infaz süresinden sonra topluma yeniden kazandırılması için başlattığı 'Kapılar Kapanmasın' projesi kapsamında cezaevinde eğitimevlerinde kalan gençleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlik kamplarına yönlendirdi. İlk olarak Urla Çocuk Eğitimevinde kalan gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampına yerleştirildi. Ankara Çocuk Eğitimevinden bazı gençler de Osmaniye Kadirli Aslantaş Gençlik Kampına gönderildi. Dört gün sürecek kamp programında eğitimevlerinden gelenler eğitsel, kültürel, sosyal ve sportif birçok faaliyete katılacak."

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