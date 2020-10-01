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  4. Mahkumlara usulsüz sağlık raporu düzenleyen 4 kişi tutuklandı

Mahkumlara usulsüz sağlık raporu düzenleyen 4 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 17:02 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde, cezaevlerindeki hükümlülere usulsüz sağlık raporu çıkarttıkları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 8 kişiden 4’ü tutuklandı.Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, hükümlülerin cezalarını hastanede geçirmelerini sağlamak için sahte rapor düzenledikleri iddiasıyla 29 Eylül’de 15 zanlının yakalandığı operasyon kapsamında bugün adliyeye çıkarılan 8 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.Hakkında gözaltı kararı verilen ve adresinde bulunamayan bir eski hükümlünün arandığı, emniyetteki 7 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.Tarsus’ta, hükümlülerin cezalarını hastanede geçirmelerini sağlamak için sahte rapor düzenlediği iddia edilen doktor, infaz koruma memuru ve bir hastanenin temizlik şefi ile 13 eski hükümlü hakkında yakalama kararı çıkarılmış, şüphelilerden 12’si 29 Eylül’de düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde, cezaevlerindeki hükümlülere usulsüz sağlık raporu çıkarttıkları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 8 kişiden 4’ü tutuklandı.
Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, hükümlülerin cezalarını hastanede geçirmelerini sağlamak için sahte rapor düzenledikleri iddiasıyla 29 Eylül’de 15 zanlının yakalandığı operasyon kapsamında bugün adliyeye çıkarılan 8 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Hakkında gözaltı kararı verilen ve adresinde bulunamayan bir eski hükümlünün arandığı, emniyetteki 7 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Tarsus’ta, hükümlülerin cezalarını hastanede geçirmelerini sağlamak için sahte rapor düzenlediği iddia edilen doktor, infaz koruma memuru ve bir hastanenin temizlik şefi ile 13 eski hükümlü hakkında yakalama kararı çıkarılmış, şüphelilerden 12’si 29 Eylül’de düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Zanlıların adreslerinde, 412 bin lira, tabanca, ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait fişek ve mermiler ile dijital materyaller ele geçirilmişti.

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