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Mahkumların eserleri İzmir Adliyesinde sergilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 06:24 | Son Güncelleme

İzmir 4 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki mahkumların yaptığı eserlerden oluşan el işi ve resim sergisi İzmir Adliyesinde açıldı.İzmir Adliyesinde, İzmir 4 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki mahkumların yaptığı eserlerden oluşan el işi ve resim sergisi ziyarete açıldı.

İzmir 4 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki mahkumların yaptığı eserlerden oluşan el işi ve resim sergisi İzmir Adliyesinde açıldı.
İzmir Adliyesinde, İzmir 4 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki mahkumların yaptığı eserlerden oluşan el işi ve resim sergisi ziyarete açıldı. Adliyenin tören alanında gerçekleştirilen serginin açılışına, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner’in yanı sıra İzmir Adli Yargı Komisyon Başkanı İbrahim Korkmaz, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Mustafa Gümüş, Ömer Akıncı, Muvaffak Meşe ile cezaevi kurum müdürleri ve çalışanları katıldı.
Mahkumların topluma kazandırılması amacıyla Aliağa Halk Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen öğretmenlerin desteğiyle verilen eğitim ve kursların sonucunda 20 mahkumun yaptığı ürünlerden oluşan çivi, üç boyutlu ve yağlı boya tablolar beğeniye sunuldu.
300 eserin bulunduğu sergi, 18 Ocak’a kadar sanatseverlerle buluşacak.

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