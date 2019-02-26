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Mahmutbey gişelerde kaza: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 01:02 | Son Güncelleme

Mahmutbey gişelerde seyir halindeki bir kamyon tıra arkadan çarptı 1 kişi yaralandı.Olay İstanbul Mahmutbey gişelerde meydana geldi.

Mahmutbey gişelerde kaza: 1 yaralı

Mahmutbey gişelerde seyir halindeki bir kamyon tıra arkadan çarptı 1 kişi yaralandı.
Olay İstanbul Mahmutbey gişelerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aynı yönde seyir halinde olan İtalyan plakalı FH162SX plakalı araç, 34 HV 5113 plakalı araca arkadan çarptı. Kamyon sürücüsü araçta sıkıştı. Olay yerine Ambulans, polis ve itfaiye sevk edildi. Ekipler yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri sıkışan araçlara müdahale etti. Bir süreliğine trafiğe kapanan yol ekiplerin çalışması sonucu normale döndü.

Mahmutbey gişelerde kaza: 1 yaralı

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