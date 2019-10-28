Mahmutpaşa'da o tabela kitabeyi hala kapatıyor

Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL, (DHA) MAHMUTPAŞA'da bir hanın girişinde tarihi kitabeyi kapatan reklam tabelası kaldırılmadı.

Mahmutpaşa'daki tarihi handa üzerinde “El Kasibi habibullah" yani “Kazananı Allah sever" yazılı kitabe bulunuyor. Arapça, İbranice, Fransızca, Ermenice ve Rumca yazılı kitabe, 2. Abdülhamit dönemine ait. Ancak kitabedeki yazılar handa bulunan bir dükkanın tabelası nedeniyle görülemiyor. Birçok kez gündeme gelmesine rağmen Kapalıçarşı etrafındaki bu görüntü kirliliğine müdahale edilmedi. Kapalıçarşı'da bulunan esnaf ve müşteriler ise tarihi yapıların bu şekilde göz ardı edilerek görüntü kirliliği oluşmasından şikayetçi.

“BURASI DA MISIR ÇARŞISI GİBİ TEK TİP TABELA OLABİLİR"

Kapalıçarşı esnaflarından Yılmaz Kendirli, “Mısır Çarşısı'nı yaptılar. Hepsi tek tabela oldu. Burada da o uygulama uygulanabilir. Burası da Mısır Çarşısı gibi tek tip tabela olabilir. Bu belediyenin elinde nasıl orayı yaptırdıysa burayı da yaptırabilir. Çirkin gözüküyor gerçekten. Gecekondu semti gibi duruyor buralar. Burası Türkiye'nin bütün turistlerinin gelip fotoğraf çektirdiği yerler. Buranın bir değeri var, bu değerin yok edilmesini istemeyiz. Kimseyi mağdur etmeden hatalı yerlerin düzeltilmesi lazım" dedi.