Mahsa ve Marjan Vahdat, Üsküdar'da konser verdi

İSTANBUL (AA) - İranlı şarkıcılar Mahsa ve Marjan Vahdat, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi.

Üsküdar Belediyesinin düzenlediği "Eski Kökler Yeni Yapraklar" konserinde Vahdat kardeşler, müzisyen Coşkun Karademir ile sahne aldı.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sahnede bir konuşma yapan Mahsa Vahdat, kendisine eşlik eden Karademir'in yanı sıra Ertan Tekin ve Ömer Arslan ile beraber olmaktan onur duyduğunu söyleyerek, din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin Mevlana'nın kaleminden çıkan şiirleri seslendirmeleri adına harika bir his yaşadıklarını belirtti.

- "Bizim için ev demek, sahnede olmak demek"

Vahdat, İstanbul'da konser vermekten dolayı ayrıca mutlu olduklarını ifade ederek, "Buraya kendimize ve hepimize barış getirmek için geldik. Öyle ki bu dünyanın acılarından bir dakika bile sizi uzak tutabilmek adına geldik. Marjan ve benim için ev demek, sahnede olmak demek." dedi.

Coşkun Karademir de Üsküdar'da böyle bir konser verdikleri için sevinçli olduklarını belirterek, Üsküdar Belediyesine etkinlik için teşekkür etti.