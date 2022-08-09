Mahvetmeden temizlemenin bir yolu var!

Bir sırt çantasını veya başka bir çantayı yıkamadan önce, mutlaka yıkama talimatlarını kontrol edin. Çoğu polyester içerikli çantalar düşük derecede çamaşır makinesinde yıkanabilir. Ancak yine de en güvenlisi elde yıkamak olacaktır.

SIRT ÇANTASINI ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE YIKAMANIN YOLLARI

Sırt çantanızı mahvetmeden çamaşır makinesinde yıkamanın yolları var.

Tüm bölmelerin fermuarını açıp boşaltın

Sırt çantasının özellikle kirli kısımlarını temizlemek için leke çıkarıcı kullanın

Sırt çantasını koruyucu bir yıkama torbasının içine koyun

Hassas veya nazik yıkama programında soğuk su kullanarak yıkayın

Açık havada asarak kurutun

KANVAS VEYA PAMUKLU ÇANTALAR NASIL YIKANIR?

Bir kenara koyup unuttuğunuz kanvas veya pamuklu kumaştan çantalarınızı kullanmadan önce tertemiz yapmak istiyorsanız yukarıdaki talimatları takip ederek yıkayabilirsiniz. Yumuşak kumaştan oldukları için kırışabilirler. Kibarca ütüleyebilirsiniz.

DERİ ÇANTALAR NASIL YIKANIR?

Sırt çantaları, çantalar ve diğer deri çantalar makinede yıkanmaz, ancak yine de temizlemesi oldukça kolaydır. Cepleri boşaltarak ve içindeki kir, kırıntı veya diğer kalıntılardan kurtulmak için bir fırça veya küçük bir vakum aparatı kullanarak başlayın.

Ardından torbanın dışını temiz, kuru, mikrofiber bir bezle silin. Çantanın dışını deriye özel bir temizleyici veya biraz ılık sabunlu suyla temizleyin. Sabunlu su tercih ederseniz, çantayı hemen havluyla kuruladığınızdan emin olun.



