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Mahvetmeden temizlemenin bir yolu var!

09.08.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışarıya çıktığınızda sırt çantalarını ve diğer çantaları bıraktığınız tüm yerleri düşünün. Bir gün boyunca banyoların, otobüslerin veya arabaların zeminleriyle, ayrıca alışveriş arabaları, tezgahlar ve diğer insanlarla temas edebilirler. Başka bir deyişle, oldukça iğrenç olabilirler. Sırt çantalarını, kanvas çantaları ve diğer çantaları mahvetmeden nasıl temizleyeceğinizi haberimizden öğrenebilirsiniz.

Mahvetmeden temizlemenin bir yolu var!

Bir sırt çantasını veya başka bir çantayı yıkamadan önce, mutlaka yıkama talimatlarını kontrol edin. Çoğu polyester içerikli çantalar düşük derecede çamaşır makinesinde yıkanabilir. Ancak yine de en güvenlisi elde yıkamak olacaktır.

SIRT ÇANTASINI ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE YIKAMANIN YOLLARI

Sırt çantanızı mahvetmeden çamaşır makinesinde yıkamanın yolları var.

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  • Tüm bölmelerin fermuarını açıp boşaltın
  • Sırt çantasının özellikle kirli kısımlarını temizlemek için leke çıkarıcı kullanın
  • Sırt çantasını koruyucu bir yıkama torbasının içine koyun
  • Hassas veya nazik yıkama programında soğuk su kullanarak yıkayın
  • Açık havada asarak kurutun

KANVAS VEYA PAMUKLU ÇANTALAR NASIL YIKANIR?

Bir kenara koyup unuttuğunuz kanvas veya pamuklu kumaştan çantalarınızı kullanmadan önce tertemiz yapmak istiyorsanız yukarıdaki talimatları takip ederek yıkayabilirsiniz. Yumuşak kumaştan oldukları için kırışabilirler. Kibarca ütüleyebilirsiniz.

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DERİ ÇANTALAR NASIL YIKANIR?

Sırt çantaları, çantalar ve diğer deri çantalar makinede yıkanmaz, ancak yine de temizlemesi oldukça kolaydır. Cepleri boşaltarak ve içindeki kir, kırıntı veya diğer kalıntılardan kurtulmak için bir fırça veya küçük bir vakum aparatı kullanarak başlayın.

Ardından torbanın dışını temiz, kuru, mikrofiber bir bezle silin. Çantanın dışını deriye özel bir temizleyici veya biraz ılık sabunlu suyla temizleyin. Sabunlu su tercih ederseniz, çantayı hemen havluyla kuruladığınızdan emin olun.


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