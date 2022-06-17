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Sakın makineye atmayın! Ayakkabılarınızı mahvediyor: Spor ayakkabılarınızı yeni gibi yapacak temizleme yöntemi

17.06.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor ayakkabıların yıpranmasını engellemek ve daha temiz görünmesini sağlamak için çeşitli yöntemler deneniyor. Bu yöntemler arasında bulunan çamaşır makinesinde yıkamak spor ayakkabınıza yapacağınız en büyük hatalardan. Ayakkabılarınızı yıpratmadan temizlemek için bu haberi okuyabilirsiniz.

Sakın makineye atmayın! Ayakkabılarınızı mahvediyor: Spor ayakkabılarınızı yeni gibi yapacak temizleme yöntemi

Spor ayakkabıları her ne kadar rahat olsa ve güzel görünse de bakımlarını yapmak oldukça zor olabiliyor. Spor ayakkabılarının bakımında yapılan yanlışlar geri dönülmez sonuçlara yol açıyor. Özellikle artan ayakkabı fiyatları nedeniyle ayakkabıların bakımına daha da dikkat etmek gerekiyor. Spor ayakkabılarınızın en iyi çamaşır makinesinde temizlendiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Evde ayakkabılarınızı yıpratmadan temizlemeniz mümkün. Spor ayakkabılarınızın yeni gibi görünmesini istiyorsanız bu yöntemi mutlaka denemeniz gerekiyor.

AYAKKABININ İÇİNİ DESTEKLEYİN

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Öncelikle temizliğe başlamadan önce ayakkabınızın içerisine varsa bir kalıpla yoksa kartondan veya kâğıttan bir destekle dolgu yapmalısınız. Bu işlem temizlik esnasında ayakkabınızın şeklinin bozulmasını önlüyor.

AYAKKABINIZI KURU FIRÇA İLE FIRÇALAYIN

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Ayakkabılarınızı suyla temizleme aşamasına geçmeden önce kuru bir ayakkabı fırçasıyla fırçalamalısınız. Eski bir diş fırçasıyla da yüzeyinde ve tabanında biriken çamur gibi kirlerden arındırabilirsiniz.

BAĞCIKLARI SÖKEREK YIKAYABİLİRSİNİZ

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Bağcıkların geçtiği yerler altta kalacağı için detaylı bir temizlik yapmak istiyorsak bağcıkları sökmeliyiz. Ayakkabınızın bağcıklarını sökerek sıcak su ve deterjanla hazırlayacağınız karışımın içerisinde yıkayıp kurutmalıyız.

AYAKKABINIZIN MALZEMESİNE DİKKAT EDİN

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Ayakkabı temizlerken dikkat edeceğimiz en önemli husus yapıldığı malzemenin türü olacak. Deri ve bez yüzeyleri fırça yardımıyla temizleyebiliyoruz ancak süet gibi malzemelerin temizliğinde herhangi bir fırça kullanımının yüzeye zarar verebileceğini unutmamalıyız.

UYGUN TEMİZLEYİCİLERİ KULLANIN

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Ön hazırlıkları tamamladıktan sonra sıra geldi ayakkabıyı temizlemeye. Öncelikle kullanacağınız temizleyici türüne karar vermelisiniz. Temizlik için karbonat ve bulaşık deterjanı karışımı, krem yüzey temizleyici, diş macunu gibi farklı temizleyicilerden faydalanabilirsiniz. Krem yüzey temizleyici kullanacaksanız yüzeye çok fazla dökmemeye çalışmalısınız çünkü burada önemli olan deterjanın çokluğu değil fırçalama kuvvetiniz olacak. Temizlik için diş macunu tercih edecekseniz beyaz renkli ya da krem formda olanları kullanmalısınız. Jel formda ve renkli olanlar ayakkabılarda leke bırakıyor.

DİŞ FIRÇASI İLE DETAYLI TEMİZLEME MÜMKÜN

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Özellikle beyaz spor ayakkabıları temizlerken diş macunundan faydalanabilirsiniz. Ayakkabılarınızın yüzeyini nemli bir bezle güzelce ıslatın. Eski bir diş fırçası üzerine bir miktar diş macunu sürüp karbonat içerisine batırın. Karışımı sürdüğünüz diş fırçasıyla dairesel hareketlerle ayakkabılarınızı fırçalayın. Fırçalama işlemi bittikten sonra ılık suya batırılmış nemli bir bezle yüzeyde kalan diş macunu atıklarını silerek ayakkabınızı kurumaya bırakın.

KARBONATTAN YARARLANIN

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Evde kolayca hazırlayabileceğiniz temizlik çözeltisi ve bir diş fırçasıyla ayakkabılarınız yeni gibi parlayabilir. Temizleyiciyi hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler; 2 çorba kaşığı karbonat ve 1 tatlı kaşığı bulaşık deterjanı olacak. İki malzemeyi birbirine karıştırıp macun kıvamlı bir temizleyici elde edin ve diş fırçası ile bu temizleyiciyi ayakkabılarınızın yüzeyine uygulayın. Ilık su ve havlu yardımıyla da durulama işlemini yaptıktan sonra kurumaya bırakın ve kurudukça karbonatın yüzeyde bıraktığı beyaz tozu ayakkabılarınızı silkeleyerek dökebilirsiniz.

TABANINI FIRÇALAYIN

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Bağcıklarını ve dış yüzeyini temizlediğiniz ayakkabılarınızın tabanlarını da fırçalamayı unutmayın. İç tabanları çıkarıp bağcıkları yıkadığınız suda yıkayabilirsiniz. Şeklini bozmayacak şekilde asarak kurutmalısınız. Alt tabanlar için ise yine diş fırçası işinizi kolaylaştırıyor. Ayakkabınızın dış yüzeyini temizlediğiniz temizleyicilerle tabanını da fırçalamayı unutmayın. Diş fırçası taban aralarındaki incecik dişli yerlere ulaşmanızı sağlayarak ayakkabınızın tabanını yeni gibi yapacak.

AÇIK HAVADA KURUTUN

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Temizlik işlemi bittikten sonra ayakkabılarınızı açık havada en az 8-9 saat havalandırmalısınız. Bu sürenin sonunda giymeden önce mutlaka kuruduğundan emin olmalısınız. Kurutma işlemi yaparken dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli nokta ise direkt güneş ışına maruz bırakmamak. Güneş ışınları ayakkabıların renginin solmasına neden olabiliyor.

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