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MAK anket sonuçlarını açıkladı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2020 10:52 | Son Güncelleme

MAK Araştırma'nın yaptığı Türkiye'nin Gündemi araştırmasının sonuçları yayınlandı. Araştırmaya göre, 'bugün seçim olsa son seçimde oy verdiğiniz partiye yine oy verir misiniz?' sorusuna 'kararsızım' diye yanıt verenlerin oranın en yüksek olduğu seçmen kitlesi AK Parti seçmeni olarak belirlendi. Ankete göre Gelecek Partisi ve DEVA Partisi oy oranları ise yükselişte. İşte dikkat çeken araştırmanın sonuçları!

MAK anket sonuçlarını açıkladı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Mehmet Ali Kulat'ın Başkanlığında 12-17 Haziran tarihleri arasında MAK Araştırma'nın ülke genelinde yaptığı 'Türkiye Geneli Gündem Araştırması' anketinin sonuçları açıklandı.

Anket sonuçlarına göre bu pazar seçim olsa 4 parti barajı geçmeyi başarırken, AK Parti'nin oyları kararsızlar dağıtılmadan yüzde 30.6'ya, kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise yüzde 35.5'a kadar geriledi. CHP ise kararsızlar dağırtıldıktan sonra yüzde 35.5 oy alırken, MHP ve İYİ Parti yüzde 10 barajını geçiyor, HDP ise az farkla baraj altında kalıyor.

01

GELECEK VE DEVA YÜKSELİŞTE

Anket sonucuna göre dikkat çeken bir diğer nokta ise Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ve Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nin oy oranının yükselmesi. Araştırmaya göre, Gelecek Partisi'nin oy oranı kararsızlar dağıtışmadan 2,7 olarak hesaplanırken, DEVA Partisi'nin oy oranı 2,6 olarak kayıtlara geçti.

02

EN KARARSIZ SEÇMEN AK PARTİ'DE

Ankette, "24 Haziran seçimlerinde (Son yapılan Genel Seçimde) Oy verdiğiniz Siyasi Partiye Yarın Seçim Olsa oy verme tercihihiniz değişir mi?" sorusu da soruldu. Soruya verilen yanıtlarda HDP seçmeninin yüzde 85'i, CHP ve İYİ Parti seçmeninin yüzde 80'i, MHP seçmeninin yüzde 75'i ve Saadet Partisi seçmeninin yüzde 70'i 'kararım değişmez' yanıtı verirken AK Parti seçmeni arasında bu oran yüzde 65'e kadar geriliyor.

03

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