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  4. MAK timleri zor koşullarda yaralı tahliyesinde hayati görev üstleniyor

MAK timleri zor koşullarda yaralı tahliyesinde hayati görev üstleniyor

28.11.2020 15:07 | Son Güncelleme:
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Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığına bağlı Muharebe Arama ve Kurtarma (MAK) timi, her türlü koşulda muharebe alanlarında yaralıların tahliye edilmesinde hayati görev üstleniyor.Terörle mücadele operasyonlarını sürdüren özel harekat polisleri tarafından teröristlerle çıkan çatışmalarda yaralanan personel ya da sivillerin güvenli bölgeye taşınması, faaliyetlerde görev yapan uzman personeller tarafından yapılıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığına bağlı Muharebe Arama ve Kurtarma (MAK) timi, her türlü koşulda muharebe alanlarında yaralıların tahliye edilmesinde hayati görev üstleniyor.
Terörle mücadele operasyonlarını sürdüren özel harekat polisleri tarafından teröristlerle çıkan çatışmalarda yaralanan personel ya da sivillerin güvenli bölgeye taşınması, faaliyetlerde görev yapan uzman personeller tarafından yapılıyor. Bu kapsamda 2018 yılında Özel Harekat Başkanlığı bünyesinde kurulan MAK timinde görevli personeller, her türlü koşulda yaralı tahliye etmek için intikal, keşif, baskın ve tahliye eğitimleri alıyor. Özel durumlarda görev yapan MAK personellerinin her türlü hafif ve ağır silah kullanma, dövüş sanatları, sağlık konularında eğitimleri ve uzmanlığı bulunuyo. MAK timi personelleri dağ, tepe, kanyon ve dere yatağı gibi alanlarda yaralı personel veya sivil kişileri arama ve kurtarma çalışmalarına katılarak bu alanlardaki tahliyeleri gerçekleştiriyor.

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