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Makam otosunu bulana 10 bin TL ödül var

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 19:02 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesinde bir inşaat şirketi, açtığı dava sonrasında haciz konulan, ancak bulunamayan Didim Belediyesi'ne ait makam aracının yerini bildirine 10 bin lira ödül vereceğini duyurdu.

Makam otosunu bulana 10 bin TL ödül var

Burhan CEYHAN/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde bir inşaat şirketi, açtığı dava sonrasında haciz konulan, ancak bulunamayan Didim Belediyesi'ne ait makam aracının yerini bildirine 10 bin lira ödül vereceğini duyurdu.
Bir inşaat firması 2013 yılında Didim Belediyesi'nde inşaat ruhsatı olarak iki ayrı binanın yapımına başladı. 2014 yılındaki yerel seçimlerde CHP'den Didim Belediye Başkanı seçilen Deniz Atabay, bu iki inşaatın ruhsatını iptal etti. Bunun üzerine inşaat firmasını avukatları belediyeye tazminat davası açtı. Açılan tazminat davası 4 yıl sürdü. Mahkeme, Belediye'nin inşaat firmasına 1 milyon 400 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Ancak, Belediye bu parayı ödemedi. Bunun üzerine inşaat firması, avukatları aracılığıyla Belediye'nin filosundaki 108 araç ile 49 banka hesabına ve üçüncü kişilerden alacağı ile tüm mal varlıklarına haciz koydurdu. Belediye, haciz konan bazı araçları ortaya çıkarmayınca, firma sahibi Ahmet Orak ilginç bir yola başvurdu. Orak, Belediye Başkanı Atabay'ın makam aracının yerini bildiren kişiyi 10 bin TL ile ödüllendireceğini duyurdu.
'TÜM ARAÇLARDA İCRA TAKİBİ BAŞLATTIK'
İnşaat firmasının sahibi Ahmet Orak, "Belediyeden 1 milyon 400 bin TL tazminat alacağımız var. Belediye ait 108 araca haciz konuldu. Belediye bu araçların çoğunu dışarıya kaçırıyor. Belediye araçları, haczedilmemesi için garaja getirilmiyor. Tüm araçlarda icra tabibi olduğundan yakalanma korkusuyla görev çıkarılarak başka yerlere gönderiliyor. Makam aracı da ortalarda yok. Bu aracı bulan ve yerini bildiren kişilere 10 bin TL ödül vereceğiz. Bununla ilgili afişleri de her tarafa yapıştırıyoruz. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Makam otosunu bulana 10 bin TL ödül varMakam otosunu bulana 10 bin TL ödül varMakam otosunu bulana 10 bin TL ödül var

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