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Makarna yapmak basit diyerek geçiştirmeyin! Bu hata sağlık için tehlike oluşturuyor

08.03.2023 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makarna en sevilen yiyecekler arasında yer alıyor. Hemen hemen her gün tüketilen makarna oldukça hızlı ve pratik bir şekilde hazırlansa da makarna yaparken uygulanan bir hata sağlık için büyük risk oluşturuyor. Uzmanlar makarna yaparken farkında olmadan uygulanan bu hataya karşı uyardı.

Makarna yapmak basit diyerek geçiştirmeyin! Bu hata sağlık için tehlike oluşturuyor

Tuz yemeklerin lezzetini ortaya çıkaran en önemli baharat olarak görülüyor. Makarnada da sıklıkla kullanılan tuz makarnanın lezzetine lezzet katıyor. Ancak makarnayı yaparken yanlış yerde kullanılan tuz büyük risklere yol açabiliyor. South Carolina Üniversitesi'nden bilim adamları, musluk suyundaki kimyasalları analiz ettiler ve tuzla birleştiğinde zararlı yan ürünler oluşturan az miktarda dezenfektan buldular.

KANSER VE KARACİĞER HASARINA NEDEN OLABİLİR

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İyotlu dezenfeksiyon yan ürünleri (DBP'ler) olarak bilinen bu maddeler kansere, karaciğer hasarına ve sinir sistemi aktivitesinde azalmaya yol açabiliyor. Ekip, makarna tabağınızdaki bu istenmeyen bileşikleri azaltmanın veya bunlardan kaçınmanın dört basit yolunu ortaya çıkardı.

TOKSİNLERİ ORTADAN KALDIRACAK GÜVENLİ ADIMLAR BULUNDU

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Baş araştırmacı Susan Richardson ve meslektaşlarının yaptığı çalışmada, musluk suyunda belirli miktarda dezenfektan belirlendi. Bunların tuzla birleşmesinin "iyotlu dezenfeksiyon yan ürünleri" adı verilen kimyasalları meydana getirdiği ortaya çıktı.
Ardından araştırmacılar toksinleri nasıl en aza indirebileceklerini öğrenmek istedi. İki deneyin ardından ekip, makarnadaki toksinleri ortadan kaldırmanın bilimsel olarak güvenli adımlarını formüle etti.

MAKARNAYI PİŞİRİRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKEN ADIMLAR

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Amerikan Kimya Derneği'nin internet sitesinde yayımlanan basın bildirisinde de yayımlanan bildiriye göre;

  1. Makarna suyu, tencere kapağı olmadan kaynatılmalı
  2. Piştiği su dökülmeli
  3. İyotlu sofra tuzu makarna piştikten sonra eklenmeli
  4. Makarnayı tuzlu suda kaynatmak isteyenler, koşer tuzu ve Himalaya tuzu gibi iyotsuz seçenekleri kullanılmalı

TENCERENİN KAPAĞINI KAPAMAYIN

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Makarna hazırlarken tencerenin kapağını kapatmak, su buharının dışarı çıkmasını engellediği ve sıcaklığın daha hızlı yükselmesini sağladığı için suyun fokurdamasını sağlamanın hızlı bir yolu… Ancak bu yöntem sudaki toksinleri de hapsediyor. Üçüncü ve dördüncü önerilerde sağlığınızı korumanın sırrı yatıyor. Ekip, iyotlu sofra tuzunun makarna pişirildikten sonra eklenmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Ekibin açıkladığı bilgiye göre; makarnayı kapaksız kaynatmak buharlaşan klorlu ve iyotlu bileşiklerin dışarı çıkmasını sağlıyor ve toksinleri ortadan kaldırıyor.

Pişirme işleminden sonra iyotlu tuz eklenmesi toksin oluşumunu azaltıyor.

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