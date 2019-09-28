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Makas atan sürücü zincirleme kazaya sebep oldu: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 10:41 | Son Güncelleme

Isparta’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, bugün saat 02.30 sıralarında Isparta İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi.

Isparta’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 02.30 sıralarında Isparta İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 102. Cadde istikametinden otogar yönüne seyreden İ.G. yönetimindeki 32 T 0195 plakalı ticari taksinin hemen önünde seyreden E.K.’nin kullandığı 15 AAK 029 plakalı aracı sollamaya geçti. Bu esnada, 2 otomobilin arkalarından gelen F.K. sevk ve idaresindeki 32 K 5155 plakalı araç önündeki 2 aracın arasından iddiaya göre makas atarak önce 15 AAK 029 plakalı araca, daha sonrada savrularak 32 T 0195 plakalı araca çarptı.
Savrulan otomobil daha sonra yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kaza sonrasında ortalık adeta savaş alanına döndü. Zincirleme kazada, taksi şoförü İ.G. ile diğer araçta bulunan yolculardan Ş.H. ve B.Y. yaralandı.
Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla çeşitli hastanelere sevk etti.
Kazanın ardından olay yerinde sürücü belirleme konusunda tartışmalar yaşanırken, polis ekipleri zaman zaman gerilen tarafları güçlükle ayırdı.
Öte yandan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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