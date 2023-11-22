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  4. Makaslayan tır karayolunu kapattı! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Makaslayan tır karayolunu kapattı! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

22.11.2023 17:54 | Son Güncelleme:
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Burdur-Antalya Karayolu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan tır önce bariyerlere çarptı ardından makasladı. Tırın yolu kapatması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Makaslayan tır karayolunu kapattı! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Olay, Burdur-Antalya Karayolu Tekkeköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burdur’dan Antalya istikametine seyir halinde olan N.D. idaresindeki tır Tekkeköy rampalarında kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce bariyere çarptı, ardından makasladı.

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Kaza nedeniyle Antalya istikametine giden yol tamamen trafiğe kapandı.

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KARAYOLU 2 SAAT KAPALI KALDI

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yolda güvenlik önlemi alırken, kaza sebebiyle yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

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Yaklaşık 2 saat boyunca kapalı kalan yol, kaza yapan tırın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. (İHA)

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