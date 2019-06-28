Makatta ağrı varsa nedeni anal fissür ve hemoroid olabilir

Bu değişiklikler var olan hemoroid hastalığının belirtilerinde artış gösterir. Hemoroidlerin artmasına ve tromboze hemoroid denilen hemoroidin sıkışmasına yol açar. Hamilelik döneminde en çok görülen sorun ise hastanın tedavi seçiminin bebek gereksinimine uygun şekilde yapılacak olmasıdır. Hamilelikte bilinmesi gerekir ki ilk 3 ay çok önemlidir. Bu dönem bebek için en riskli dönem olarak bilinir. Bu nedenle mümkün olduğunca ilaç kullanımından uzak durmak gerekir. Hamilelik döneminde görülen hemoroid şikayetinin azaltılması için uygun tedavi yapılmalıdır. Bu tedavi süreci doğum sonrasında da devam ettirilmelidir.

Hamilelik Döneminde Hemoroid; hemoroid (basur) hastalığı günümüzde birçok kişide görülebilir. Kanama, şişme ve ağrı gibi şikayetlerin de görüldüğü bu hastalığın ilk evresinde kişilerin gündelik yaşamları etkilenmez. Fakat gebelik döneminde hemoroid şikayetlerinde artış görülebilir.

HAMİLELİKTE HEMOROİD TEDAVİSİ

Hamilelikte kabızlık sorunu varsa önüne geçilmelidir.

Tuvalette uzun süre ıkınmamak gerekir.

Günlük yürüyüş yapılmalıdır.

Ikınmaya neden olacak acılı ve baharatlı gıdalar tüketilmemeli.

Dışkılama ihtiyacı ertelenmemelidir.

Ağrı oluştuğu sırada ılık su oturma banyosu yapılmalıdır.

Ilık su oturma banyosu ve diğer önlemler bir işe yaramıyorsa bireylerin mutlaka bir proktoloji uzmanına görünmesi gerekir. Anal fissür hastalığına, hamilelik sırasında veya doğum sonrasındaki ilk zamanlarda tuvalet alışkanlığını aksatmak neden olur. Anal fissüre neden olan diğer etkenler arasında; proktit, regional enterit, ülseratif kolit gibi enflamatuar bağırsak hastalıkları vardır.

HAMİLELİK SONRASI HEMOROİD

Hemoroid makatın dış kısmında veya alt rektumda bulunan toplardamarların büyümüş veya şişmiş bir şekle bürünüp dışarı doğru sarkmasıyla oluşan yapıdır. Hemoroidal dokular şiddetli ıkınma ve ishal sonrasında daha da şişerek ağrı oluştururlar.

Rektum midenin bitiş kısmından başlayarak ince ve kalın bağırsaklardan geçer. Anüse bağlanan bu bölge düzleşen kısımda yer alır. Bu bölgede herkesin kan damarlarından, bağ dokusundan ve kaslardan meydana gelen hemoroidal doku vardır. Hemoroidal memecikler şiddetli ıkınma, aşırı kiloya bağlı olarak genişler veya dağılır.

Gebelik döneminde kadınlarda hemoroid gelişimi kendi kendine ortaya çıkan bir süreçtir. Anne adayları genellikle tuvalet ihtiyaçları sırasında tuvalet kağıdında parlak renkte kan görür ve paniklerler. Bu kanamalar çoğu zaman kısa sürer ve her dışkılamada tekrarlar.