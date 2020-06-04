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  4. Makineye eli sıkıştı! İtfaiye müdahale etti

Makineye eli sıkıştı! İtfaiye müdahale etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 21:24 | Son Güncelleme

Denizli’de elini tütün makinesine sıkıştıran çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Çocuğun elinin sıkıştığı yerden çıkarılması esnasında soğukkanlı bir şekilde kurtarılmayı beklemesi dikkatlerden kaçmadı.

Makineye eli sıkıştı! İtfaiye müdahale etti

Olay, Tavas ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Ramazan Mert M. (9) isimli çocuk ailesinin tütün ekimi yaptığı tarlaya gitti. Küçük çocuk ailesinin traktörün arkasına bağlı fidan ekmek için kullandığı arık açma makinesine henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sol elini kaptırdı. Acı içinde kalan çocuğa ilk müdahaleyi aile üyeleri yapmaya çalışsa da küçük çocuğun elini sıkıştırdığı yerden çıkarmayı başaramadı. Sonrasında ise baba Cihan M., oğlunun elini sıkıştırdığı makinenin parçasını yerinden söküp çocuk ile birlikte Tavas Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk ambulans ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.

YARIM SAATLİK MÜCADELE İLE ÇIKTI

Küçük çocuk yaklaşık 60 kilometreyi elinin sıkıştırdığı makine parçası ile geldi. Hastaneye getirilen küçük çocuğun imdadına ise Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yetişti. Hastaneye gelen ekipler küçük çocuğu elini sıkıştırdığı makiden yaklaşık yarım saatlik bir müdahale sonrası çıkarabildi. Küçük çocuğun elinin çıkarılması esnasındaki soğukkanlı tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

Yapılan ilk tespitlerde ise Ramazan Mert M.’nin 1 parmağının koptuğu belirlenirken, küçük çocuğun hastanedeki müdahalesi devam ediyor.

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